Arrin në 94 numri i viktimave nga zjarri në Hong Kong

Numri i viktimave nga zjarri më i madh në dekada në Hong Kong ka arritur në të paktën 94, teksa autoritetet njoftuan për përfundimin e operacioneve për fikjen e zjarrit.
Familjarët e dhjetëra personave që po konsiderohen të zhdukur pas zjarrit po kërkojnë të afërmit e tyre nëpër spitalet e qytetit.
Flakët u përhapën me shpejtësi në kompleksin e banesave Wang Fuk Court në distriktin Tai Po të mërkurën pasdite, duke u shpërndarë nëpër tetë ndërtesat e larta.
Pas më shumë se 40 orësh djegieje, zjarri u “shua kryesisht” në orën 10:18 të mëngjesit, sipas kohës lokale, më 28 nëntor, njoftuan zjarrfikësit të cilët thanë se kanë përfunduar operacionet.
Autoritetet në Hong Kong po hetojnë se çfarë e shkaktoi zjarrin, përfshirë edhe ekzaminimin e skelave prej bambuje dhe rrjetës plastike që mbështillte kompleksin, si pjesë e një rinovimi të madh.
Shumë persona vazhdojnë të konsiderohen të zhdukur, megjithëse numri i saktë i të zhdukurve nuk dihet pasi të dhënat nuk janë përditësuar që nga mëngjesi i së enjtes.
Të premten, autoritetet thanë se më shumë se 50 persona vazhdonin të ishin të shtruar në spital, me 12 në gjendje kritike dhe 28 në gjendje serioze.
Ky ishte zjarri më vdekjeprurës në Hong Kong që nga viti 1948, kur një shpërthim, që u pasua nga një zjarr, vrau të paktën 135 persona.
Trupi kundër korrupsionit në Hong Kong tha të enjten se kishte nisur një hetim mbi punimet për renovimin në kompleksin banesor, disa orë pasi policia njoftoi se kishte arrestuar tre persona nën dyshimin se për shkak të neglizhencës kishin lënë materiale izoluese prej shkume në vendin ku shpërtheu zjarri.
Në mesin e 94 viktimave është edhe një zjarrfikës dhe dy punëtorë indonezianë.
Qeveria e Hong Kongut njoftoi një fond prej 38.5 milionë dollarësh amerikanë për të ndihmuar viktimat e zjarrit.
Autoritetet e qytetit thanë se kanë hapur nëntë strehimore dhe po organizojnë akomodimin e përkohshëm të banorëve që kanë humbur shtëpitë e tyre.
Për shkak të zjarrit, aktivitetet për zgjedhjet legjislative që do të mbahen në Hong Kong më 7 dhjetor, janë pezulluar.