IKSHPK: Uji i Badocit sërish është i pijshëm

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKSHPK) tha se vlerat e manganit në ujin e liqenit të Badocit janë brenda standardeve për konsum të qytetarëve.

Përmes një njoftimi për media, IKSHPK tha se së bashku me Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit “Prishtina” kanë ndërmarrë masat e nevojshme që gjendje e ujit të ishte brenda standardeve dhe që vlerat e manganit të ishin të lejuar për pije.

Më 19 tetor, IKSHPK-ja kishte rekomanduar qytetarët që furnizohen me ujë nga Badoci që të mos e përdornin atë as për pije, e as për gatim, për shkak se u gjetën nivele të larta të manganit.

Më pas, IKSHPK-ja tha se vlerat e manganit kishin rënë, duke e bërë të lejueshëm ujin për pastrim, por jo për pije.

Sipas një raporti të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mangani është një element esencial për shumë gjallesa, përfshirë këtu edhe njerëzit. Por, “efekte të padëshirueshme në shëndetin e njerëzve mund të shkaktohen nga marrja e pamjaftueshme ose ekspozimi i tepërt [ndaj manganit]”.

Por, uji që ka nivele të larta të manganit rrezikon që të shkaktojë probleme shëndetësore te njerëzit.

Liqeni artificial i Badocit është ndërtuar në vitet ’60 dhe furnizon me ujë një pjesë të qytetit të Prishtinës dhe disa zona përreth.