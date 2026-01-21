Mediat shqiptare: Ivanka Trump viziton Shqipërinë lidhur me investimet në Sazan

Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan, Donald Trump, ka arritur në Shqipëri të mërkurën, në një vizitë të paparalajmëruar.
Siç kanë raportuar mediat në Shqipëri, përfshirë televizionin shtetëror, RTSH, Trump po qëndron në qytetin e Vlorës.
Vizita e saj, sipas raportimeve, ka të bëjë me investimin në Shqipëri të planifikuar nga kompania e bashkëshortit të saj, Jared Kushner, në ishullin Sazan të Shqipërisë.
Disa media kanë raportuar se pjesë e vizitës ka qenë edhe vetë Kushner, por ai është parë në të njëjtën kohë me ekipin e presidentit Trump në Forumin Ekonomik të Davosit në Zvicër.
Sipas raportimeve që ende nuk kanë ndonjë konfirmim zyrtar, Trump do të zhvillojë takim me një studio arkitekturore, ndërsa deri më tani nuk është paralajmëruar për ndonjë takim me përfaqësuesit shtetërorë të Shqipëri.
Çifti po ashtu deri më tani nuk kanë publikuar asgjë në lidhje me vizitën në rrjetet e tyre sociale.
Në fund të vitit 2024, kompania e Kushnerit ka fituar statusin e investitorit strategjik në Shqipëri për një resort turistik në ishullin e Sazanit në afërsi të Vlorës.
Në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë, më 16 janar, Agjencia Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve ka thënë se “projekti ndodhet në fazën e procesit të negocimit të marrëveshjes ndërmjet shtetit shqiptar dhe subjektit privat investues”.
Sipas ligjit, dhënia e statusit të investitorit strategjik lejon kompaninë që të zbatojë projektin që vlerësohet strategjik në një sektor të ekonomisë, siç është turizmi.
Po ashtu, ky status do të bëjë që projekti “të përfitojë nga procedurat e përshpejtuara dhe përfitime të tjera”.
Statusi i investitorit strategjik, kompanisë së Kushnerit i është dhënë për periudhën 10-vjeçare.
Shqipëria, më herët ka thënë se ka të drejtë të revokojë vendimin, në varësi të negociatave përfundimtare të projektit.
Më 2024, Kushner kishte publikuar në rrjetet sociale dizajnet potenciale të investimeve të firmës së tij në Shqipëri.
Sazani është një ishull kryesisht i braktisur dhe aktualisht është bazë ushtarake dhe gjysmë i hapur për publikun.
Kushner, në të kaluarën, ka deklaruar gjithashtu se dëshiron të ndërtojë disa hotele dhe qindra vila në Zvërnec, një zonë bregdetare në Vlorë, në jug të Shqipërisë.
Mirëpo deri më tani nuk ka informacione zyrtare se është bërë ndonjë aplikim për këtë investim.
Planet e Kushnerit ishin përballur me kundërshtime në Shqipëri, sidomos nga ambientalistët që kishin thënë se mund të shkaktohen dëme në zonat e mbrojtura bregdetare, sidomos për zonën e Zvërnecit.