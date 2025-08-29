Ndërlidhjet

Në zyrën e Ivica Daçiqit mbërrin një zarf me tre plumba

Tre plumba u gjetën në një zarf të adresuar për ministrin e Brendshëm të Serbisë, Ivica Daçiq, më 28 gusht 2025.
Në Qeverinë e Serbisë ka mbërritur një zarf i adresuar për ministrin e Brendshëm, Ivica Daçiq, brenda të cilit janë gjetur tre plumba, njoftoi më 29 gusht Ministria e Punëve të Brendshme (MUP).

Sipas njoftimit, zarfi është vërejtur të enjten “gjatë procesit të rregullt të ndarjes së postës”.

“Gjatë kontrollit të sigurisë me pajisje me rreze X, në zarf u gjetën tre plumba”, thuhet në komunikatën e MUP-it.

Letër e adresuar ministrit të Brendshëm të Serbisë, Ivica Daçiq, më 28 gusht 2025.
Autoritetet shtuan se policia ka identifikuar dhe gjetur personin që më 26 gusht kishte dorëzuar dërgesën në një degë të Postës së Serbisë në Pozharevc.

Nuk është bërë i ditur identiteti i të dyshuarit.

