Izraeli shkarkon disa gjeneralë për shkak të sulmit të 7 tetorit

Ushtria izraelite njoftoi se ka shkarkuar tre gjeneralë dhe ka ndërmarrë masa disiplinore ndaj disa zyrtarëve të tjerë të lartë lidhur me dështimin e tyre për të parandaluar sulmin e tetorit të vitit 2023 nga Hamasi – grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian – që është sulmi më vdekjeprurës në historinë e vendit.
Njoftimi vjen dy javë pasi shefi i ushtrisë izraelite, Eyal Zamir, bëri thirrje për një “hetim sistematik” lidhur me dështimet që çuan te sulmi, edhe pse Qeveria ende nuk e ka themeluar një komision shtetëror hetimor pavarësisht presionit publik.
Lista e gjeneralëve të shkarkuar përfshin tre komandantë divizionesh, njëri nga të cilët ka shërbyer si shef i inteligjencës ushtarake.
Në deklaratën e ushtrisë izraelite u tha se të tre mbajnë përgjegjësi personale për dështimin e forcave të armatosura për të parandaluar sulmin e nisur nga Hamasi.
Shkarkimet vijnë pasi të tre gjeneralët veçse kishin dhënë dorëheqje nga postet e tyre, përfshirë kreun e komandës jugore, gjeneralin Yaron Finkelman.
Ndërkaq, masa disiplinore u tha se janë ndërmarrë ndaj kreut të marinës dhe forcave ajrore si dhe ndaj katër gjeneralëve dhe disa zyrtarëve të lartë.
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, vazhdimisht ka përsëritur se dështimet që çuan deri te sulmi i 7 tetorit duhet të adresohen pasi lufta në Gazë të përfundojë. Qeveria e tij deri më tani nuk e ka formuar një komision hetimor, i cili do të përcaktonte se kush mban përgjegjësinë për mosparandalimin e sulmit.
Gjatë sulmit, Hamasi vrau afër 1.200 persona dhe rrëmbeu 251 të tjerë, duke nxitur luftën në Gazë.
Si pasojë e sulmeve hakmarrëse të Izraelit, në Gazë u vranë më shumë se 69 mijë persona, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë – shifra që Kombet e Bashkuara i konsiderojnë të besueshme.