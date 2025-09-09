Ndërlidhjet

Rajonet
RADIO
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit
Lajme

Izraeli sulmon zyrtarë të Hamasit në Katar

Tym në Doha të Katarit pas sulmeve izraelite më 9 shtator 2025.
Tym në Doha të Katarit pas sulmeve izraelite më 9 shtator 2025.

Ushtria izraelite tha se ka kryer sulme ajrore që kishin për shënjestër udhëheqës të lartë të Hamasit – grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian – në Doha të Katarit më 9 shtator.

Katari, që ka qenë ndërmjetës kyç në përpjekjet për të arritur një armëpushim në Gazë, tha se sulmet ajrore izraelite shënjestruan shtëpitë e disa anëtarëve të byrosë politike të Hamasit në Katar, ku ka selinë udhëheqja e lartë e grupit.

“Për disa vjet, këta anëtar të udhëheqjes së Hamasit kanë udhëhequr operacionet terroriste të organizatës dhe janë përgjegjës të drejtpërdrejt të masakrës brutale të 7 tetorit 2023 dhe kanë orkestruar dhe menaxhuar luftën kundër shtetit të Izraelit”, tha ushtria izraelite përmes një njoftimi.

Katari, ndërkaq, e dënoi ashpër sulmin.

“Shteti i Katarit e dënon ashpër sulmin frikacak të Izraelit që ka shënjestruar ndërtesa banimi të disa anëtarëve të byrosë politike të Hamasit në Doha”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Majed al-Ansari përmes një postimi në X.

Sulmet e së martës – të parat që Izraeli ka kryer në Katar – u kryen më pak se dy javë pasi shefi i ushtrisë izraelite u zotua se do të shënjestrojë udhëheqësit e Hamasit që gjenden jashtë vendit.

“Shumica e udhëheqjes së Hamasit është jashtë vendit dhe ne do t’i shënjestrojmë edhe ata”, tha gjenerallejtënant Eyal Zamir më 31 gusht.

Së bashku me SHBA-në dhe Egjiptin, Katari ka udhëhequr dhjetëra përpjekje për t’i dhënë fund luftës mes Izraelit dhe Hamasit, që u nxit pas sulmit të Hamasit ndaj Izraelit më 7 tetor 2023.

Pavarësisht dy armëpushimeve të përkohshme, një sërë rundesh pasuese të bisedimeve kanë dështuar që t’i japin fund luftës.

Zyra e kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, tha se operacioni në Katar u krye në “mënyrë krejtësisht të pavarur”.

Uashingtoni u bëri thirrje qytetarëve amerikanë në Doha që të strehohen në vende të sigurta.

Shefi i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ndërkaq e cilësoi sulmin si “shkelje flagrante” të sovranitetit të Katarit.

Irani, mbështetës kyç i Hamasit, e dënoi sulmin duke e cilësuar si “shkelje të rëndë të të gjitha rregullave ndërkombëtare, shkelje e sovranitetit të Katarit dhe integritetit territorial dhe sulm ndaj negociatorëve palestinezë”.

Jordania dhe Emiratet e Bashkuara Arabe po ashtu e dënuan sulmin, me ministrin e Jashtëm jordanez, Ayman Safadi, që e cilësoi si “zgjatje të agresionit brutal izraelit që kërcënon sigurinë dhe qëndrueshmërinë e rajonit”.

Ndërkaq, homologu i tij nga Emiratet, sheiku Abdullah bin Zayed, shkroi në X se shteti i tij “qëndron në solidaritet me Katarin”.

Sulmi në Doha vjen në kohën kur Izraeli ka intensifikuar sulmet ndaj Qytetit të Gazës, qendrës më të madhe urbane në Rripin e Gazës.

Banorëve të këtij qyteti u është kërkuar që të evakuohen, teksa Izraeli po përgatitet për një ofensivë për marrjen e plotë të kontrollit të Qytetit të Gazës.

Izraeli veçse e mori kontrollin e 75 për qind të Gazës qysh në fillim të luftës, e cila shpërtheu pas sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023 në Izrael, ku vrau rreth 1.200 njerëz dhe rrëmbeu 251 të tjerë, sipas shifrave izraelite. Autoritetet izraelite thonë se 20 nga 48 pengjet e mbetura në Gazë janë gjallë.

Lufta hakmarrëse e Izraelit ka vrarë mbi 64.000 palestinezë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, ka zhvendosur pothuajse të gjithë popullsinë dhe rrënuar pjesën më të madhe të territorit.

Qëndroni me ne

Më shumë materiale

XS
SM
MD
LG