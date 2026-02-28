Ndërlidhjet

Izraeli nis sulm parandalues kundër Iranit

Tym mbi Teheran pas raportimeve për sulme izraelite.
Izraeli ka nisur të shtunën atë që e ka përshkruar si “sulm parandalues” kundër Iranit.

Në një deklaratë të lëshuar këtë mëngjes, ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz ka shpallur “gjendje të jashtëzakonshme” në gjithë Izraelin.

Sipas mediave iraniane, tri shpërthime janë dëgjuar në Teheran.

Sipas tyre, shpërthimet kanë ndodhur afër zonës ku banon lideri i vendit, Ajatollah Ali Khamenei.

Ushtria izraelite ka thënë përmes një postimi në X – dikur Twitter – se sirenat janë lëshuar në gjithë Izraelin dhe që njoftimet paraprake u kanë shkuar të gjithë banorëve nëpër telefonat e tyre, që të strehohen në zona të sigurta.

Sipas saj, këto janë masa parandaluese për shkak të mundësisë së sulmeve iraniane drejt Izraelit.

Lajmi po përditësohet.

