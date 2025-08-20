Izraeli miraton projektin për vendbanimin që mund të ndajë në dysh Bregun Perëndimor

Izraeli ka dhënë miratimin final për projektin kundërthënës për ndërtimin e një vendbanimi në Bregun e pushtuar Perëndimor, që në praktikë do të ndante territorin palestinez në dysh. Ky projekt, sipas palestinezëve dhe grupeve për të drejtat e njeriut mund të shuajë shpresat për një shtet palestinez në të ardhmen.
Zhvillimi i vendbanimit për kolonët në E1, që është një hapësirë e hapur toke në lindje të Jerusalemit, ka qenë në shqyrtim për më shumë se dy dekada, por projekti u ngri për shkak të presionit të Shteteve të Bashkuara gjatë administratave paraprake. Komuniteti ndërkombëtar gjerësisht konsideron se ndërtimi i vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor është i paligjshëm dhe paraqet pengesë për paqe.
Ministri izraelit i Financave i ekstremit të djathtë, Bezalel Smotrich – ish-udhëheqës i kolonëve – tha se miratimi i planit është kundërpërgjigje ndaj shteteve perëndimore që kanë njoftuar javëve të fundit se planifikojnë të njohin një shtet palestinez.
“Shteti palestinez po fshihet nga tryeza jo me slogane, por me veprime”, tha ai. “Çdo vendbanim, çdo lagje, çdo njësi banimi është një gozhdë në arkivol të kësaj ideje të rrezikshme”.
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, e ka kundërshtuar idenë e krijimit të një shteti palestinez dhe është zotuar se do të mbajë nën kontroll pa një afat të caktuar Bregun e pushtuar Perëndimor, Jerusalemin e aneksuar Lindor dhe Rripin e Gazës – ku po zhvillon luftë – territore që Izraeli mori nën kontroll gjatë luftës së vitit 1967, vende ku palestinezët duan që në to të krijojnë shtetin e tyre në të ardhmen.
Më shumë se 700.000 kolonë izraelitë jetojnë në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor.
Vendndodhja e E1-shit është e rëndësishme sepse është një prej lidhjeve të fundit gjeografike mes qyteteve të mëdha të Bregut Perëndimor, Ramallahut në veri dhe Betlehemit në jug.
Distanca mes këtyre dy qyteteve është 22 kilometra, por palestinezët që udhëtojnë mes tyre, duhet të bëjnë shumë devijime të rrugës dhe të kalojnë përmes disa pikave izraelite të kontrollit, duke bërë që udhëtimi të zgjasë disa orë.
“Vendbanimi në E1 nuk ka asnjë qëllim tjetër përpos që të sabotojë një zgjidhje politike”, tha Peace Now, organizatë që dokumenton zgjerimin e vendbanimeve të kolonëve.
“Përderisa ka konsensus mes miqve tanë në botë që duan paqe dhe një zgjidhje me dy shtete, qeveria izraelite po minon interesin kombëtar dhe ne të gjithë jemi duke e paguar çmimin për këtë”.
Nëse procesi ecën shpejt, ndërtimi infrastrukturor i vendbanimit në E1 mund të nisë brenda muajsh dhe ndërtimi i shtëpive mund të nisë brenda një viti.
Plani përfshin rreth 3.500 banesa që do të kufizohen me koloninë ekzistuese në Male Adumim.