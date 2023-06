Jeta e pauzuar në veri

Me serbët që protestojnë dhe shqiptarët që i ndiejnë tensionet, në veri të Kosovës ka thuajse dy javë që nuk zhvillohet jetë normale.



Mbulesat e kuqe me katrorë të bardhë shtrihen mbi tavolinat që presin drekuesit në tarracën me pamje nga lumi.



Përveç turmës së zakonshme të kohës së drekës, restoranti “Ura” këto ditë pret një vlug të mysafirëve të tjerë të veçantë - gazetarë, policë e ushtarë.



Ky restorant i hapur në vitin 2011 qëndron ngjitur me urën e lumit “Ibër” në mes të Mitrovicës së Jugut me shumicë shqiptare dhe asaj të veriut, me shumicë serbe.