Kosova nuk e ka njoftuar Malin e Zi për ratifikimin e demarkacionit

Kosova ende nuk e ka njoftuar zyrtarisht Malin e Zi për përfundimin e procedurave të brendshme sa i përket ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit.

​Pavarësisht se Kuvendi i Kosovës më 21 mars të këtij viti e ratifikoi marrëveshjen për demarkacionin, në Qeverinë e Malit të Zi thonë së nuk kanë pranuar asnjë njoftim zyrtar nga institucionet e Kosovës.



Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, Qeveria e Malit të Zi thotë se marrëveshja për kufirin shtetëror ndërmjet Malit të Zi dhe Kosovës hyn në fuqi ditën e marrjes së njoftimit të fundit me shkrim të dërguar nëpërmjet kanaleve diplomatike përmes së cilave palët e informojnë njëra-tjetrën për përfundimin e procedurave të tyre të brendshme ligjore.



“Presim që Republika e Kosovës zyrtarisht ta informojë Malin e Zi për përfundimin e procedurave të saj të brendshme të nevojshme për hyrjen në fuqi të kësaj Marrëveshje, duke pasur parasysh se Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar Ligjin për ratifikimin e marrëveshjes”, thuhet në përgjigjen e Qeverisë së Malit të Zi.

Procedura e njoftimit është e paraparë me marrëveshjen të cilën e votoi Kuvendi i Kosovës.

Neni 12 i marrëveshjes thotë se ajo hyn në fuqi porsa palët të njoftojnë njëra-tjetrën për përfundimin e procedurave të brendshme.

Për faktin se ende nuk është njoftuar Mali i Zi, zyra e kryeministrit Ramush Haradinaj ka thënë se ky veprim është çështje procedurale.

Zyra e Kryeministrit i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Ministira e Punëve të Jashtme duhet ta kryej këtë proces.

Drejtori i Organizatës “Çohu”, Arton Demhasaj rikujton faktin se problemi i krijuar me këtë marrëveshje e kishte bllokuar Kosovën për tri vjet.

Kurse mungesa e komunikimit apo mosnjoftimit të Malit të Zi, sipas Demhasajt, paraqet joseriozitetin e institucioneve të Kosovës.



“Ne si Kosovë i kemi dhënë zor që ta kalojmë marrëveshjen e demarkacionit që menjëherë pastaj të fillojmë me procedurat e rishikimit, siç thuhet, edhe në marrëveshjen që është nënshkruar nga dy presidentët që nënkupton se Kosova menjëherë e njofton Qeverinë e Malit të Zi se është ratifikuar marrëveshja. Pas kësaj duhet të krijohet edhe komisioni i përbashkët i dy qeverive që do të bëjë edhe rishikimin edhe njëherë të vijës kufitare që ta shohim nëse ka pasur gabime apo jo, në mënyrë që kjo vijë kufitare të vendoset përfundimisht”, tha Demhasaj.



Pas hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshjeje, Komisionet Shtetërore për Kufirin Shtetëror midis Malit të Zi dhe Kosovës, sipas marrëveshjes së nënshkruar nga presidentët e të dyja vendeve, pritet që të formojnë një trup të përbashkët të punës i cili do të jetë përgjegjës për të kryer shënimin e kufirit shtetëror mes të dyja shteteve.

Kosova dhe Mali i Zi, kanë nënshkruar marrëveshjen e demarkacionit në Vjenë të Austrisë në vitin 2015.Mirëpo deri te ratifikimi i saj në Kuvend, Kosova kaloj nëpër trazira të ndryshme.



Në atë kohë, opozita kundërshtoi demarkacionin përmes protestave dhe gazit lotsjellës në Kuvend.

Kjo marrëveshje u shndërrua në një ndër kushtet kryesore të shtetit të Kosovës për liberalizimin e vizave dhe nuk u votua nga deputetët deri në momentin kur presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij malazez, Filip Vujanoviq nxorën një deklaratë të përbashkët e cila parasheh rishikimin dhe përmirësimin e gabimeve eventuale.