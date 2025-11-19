“Degradim i skajshëm politik”: Kosova drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme

“Degradim i skajshëm i jetës politike dhe institucionale në Kosovë” - kështu e përshkruan Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus përpjekjen e dytë të dështuar të Kuvendit të Kosovës për të votuar Qeverinë e re.
Ai thekson se politikanët po vendosin interesat personale dhe partiake mbi ato të shtetit, duke treguar një mungesë të qartë të përgjegjësisë dhe përkushtimit ndaj qytetarëve që i kanë zgjedhur.
“Kjo tregon për një nivel të ulët të përgjegjësisë së klasës politike në vend, pa dallim, pushtet dhe opozitë. Të gjithë e kanë peshën e vet të fajit”, thotë Krasniqi për Radion Evropa e Lirë.
*Video: Konjufca dështon ta bëjë Qeverinë
Kuvendi i Kosovës dështoi më 19 nëntor të miratojë Qeverinë e re, e cila do të udhëhiqej nga Glauk Konjufca i Lëvizjes Vetëvendosje.
Pro formimit të Qeverisë sipas propozimit të Vetëvendosjes votuan 56 deputetë, 4 abstenuan, ndërsa 53 ishin kundër.
Kjo ishte përpjekja e dytë e Vetëvendosjes për të formuar Qeverinë, pas dështimit të mandatarit të parë, Albin Kurti, më 26 tetor.
Sipas Kushtetutës, nëse Qeverinë nuk arrin ta formojë as mandatari i dytë, presidentja e vendit, Vjosa Osmani, duhet t’i shpallë zgjedhjet e reja, të cilat duhet të mbahen brenda 40 ditëve nga data e shpalljes.
Radio Evropa e Lirë pyeti Zyrën e Presidencës për kohën e mundshme të shpalljes së zgjedhjeve, por nuk mori përgjigje.
Belgzim Kamberi, nga Instituti për Politika Sociale “Musine Kokolari”, nuk është optimist se zgjedhjet e reja mund të sjellin një zgjidhje reale për ngërçin politik.
“Mbetet të shihet se në çfarë pozicionimesh dhe me çfarë narrativësh politikë do të hyjnë partitë shqiptare në zgjedhjet e ardhshme, sepse shumica e aktorëve janë pothuajse të njëjtë. Nuk kemi një klimë të jashtëzakonshme që do të mund të ndryshonte rrënjësisht përfaqësimin parlamentar”, thotë Kamberi për Radion Evropa e Lirë.
Kosova ishte në rrugë krize që prej zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit.
Vetëvendosje fitoi shumicën e votave, por jo mjaftueshëm për të formuar Qeverinë vetëm.
Kuvendi vonoi të konstituohej për rreth gjashtë muaj për shkak të mosmarrëveshjeve politike, ndërsa procesi u sfidua disa herë në Gjykatën Kushtetuese.
Bashkësia ndërkombëtare - përfshirë kryediplomatin gjerman, Johann Wadephul, të fundit - theksoi vazhdimisht nevojën që Kosova të ketë një qeveri të qëndrueshme sa më shpejt që të jetë e mundur.
Sipas Kamberit, muajt e fundit nuk është parë një përfshirje e madhe e faktorit ndërkombëtar, i cili, “në një mënyrë ose tjetër, ka qenë gjithmonë i përfshirë në ndërtimin e qeverive të Kosovës”.
“Mospërfshirja ndërkombëtare nuk e ka ndihmuar procesin, sepse nuk është arritur të krijohet një shumicë parlamentare”, sipas tij.
Kamberi shton se pas zgjedhjeve të reja, dhe me zgjedhjen e presidentit që pritet në pranverë, është e vështirë të parashikohet formimi i një qeverie pa dy partitë kryesore shqiptare.
Sipas tij, mbetet gjithashtu e paqartë se cilat do të ishin këto dy parti dhe nëse do të mund të bashkëpunonin pa lehtësimin e faktorit ndërkombëtar.
“Pra, këto zgjedhje duhen parë si mundësi për të provuar paradigma të reja, për të shmangur një bllokim të ri”, shton ai.
Pse përmendet zgjedhja e presidentit?
Mandati i presidentes aktuale, Vjosa Osmani, skadon në prill të vitit të ardhshëm.
Presidenti i Kosovës zgjidhet nga Kuvendi me votim të fshehtë, dhe duhet t’i sigurojë 2/3 e votave në dy rundet e para.
Në mundësinë e tretë dhe të fundit, një kandidati i duhet ta sigurojë shumicën e votave të të gjithë deputetëve.
Në rast të dështimit, Kuvendi shpërndahet dhe shpallen zgjedhjet e reja.
Pas dështimit të formimit të Qeverisë më 19 nëntor, përfaqësuesit e partive politike rifilluan akuzat kundër njëri-tjetrit.
Ata të Vetëvendosjes thanë se “të gjithë janë barrikaduar kundër” udhëheqësit të tyre, Albin Kurti.
Memli Krasniqi i PDK-së, partisë së dytë në vend, i hodhi fajin Vetëvendosjes për situatën, duke theksuar se “janë humbur 9 muaj kohë” për shkak të bllokadave, vonesave dhe taktizimeve.
E, Krasniqi nga Demokraci Plus paralajmëron se humbjet për Kosovën janë të mëdha, veçanërisht për reputacionin ndërkombëtar të vendit.
“Një vend që ka nevoja urgjente dhe politikanët e tij nuk arrijnë të bëjnë kompromis për t’i trajtuar ato! Ne dalim si shtet i paaftë në aspektin ndërkombëtar, për shkak të mungesës së marrëveshjes politike, që është qenësore për një demokraci, kur asnjë prej palëve nuk ka shumicë parlamentare”, thotë Krasniqi.
Ai përmend edhe humbjet financiare për shkak të mosmiratimit të buxhetit, si dhe të marrëveshjeve ndërkombëtare që sjellin fonde dhe kredi për vendin.
Gjatë ditës, Vetëvendosje organizoi një seancë tjetër për miratimin e katër projektligjeve kyç, përfshirë buxhetin e shtetit për vitin e ardhshëm dhe marrëveshjet ndërkombëtare, por edhe kjo tentativë dështoi.
“Ne kemi mbetur pas, qoftë në mbrojtje, qoftë në luftën kundër dezinformimit dhe kërcënimeve të tjera, me të cilat përballen demokracitë perëndimore. Shtetet e tjera janë duke bërë hapat e nevojshëm, kurse Kosova vazhdon me beteja provinciale”, përfundon Krasniqi.