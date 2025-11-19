Nis seanca
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha, e nisi seancën.
Të pranishëm në sallë janë vetëm deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje, si dhe disa nga pakicat joserbe, gjë që pritet që seanca të dështojë.
Zemaj: LDK-ja nuk merr pjesë në këtë proces të papërgjegjshëm
Deputeti Armend Zemaj tha se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të marrë pjesë në seancën për buxhetin, pasi ajo nuk ishte thirrur me konsultim paraprak dhe se si e tillë është në shpërputhje me rendin kushtetues.
Ai tha se pikat e rendit të ditës është dashur të kalonin nëpërmjet një diskutimi serioz paraprak.
“Kjo seancë nuk është asgjë tjetër përveçse mjet i zakonshëm populist dhe veprim politik me të cilin LVV është mësuar të veprojë”, tha ai.
“Për ta fshehur mungesën e numrave për krijimin e institucioneve, sot po provohet treni i fundit, një seancë e paligjshme, jologjike dhe plotësisht në kundërshtim me rendin kushtetues dhe me logjiken dhe praktikën parlamentare, vetëm që Kurti dhe LVV të zhveshen nga përgjegjësitë e tyre”, shtoi Zemaj.
Çitaku: Kjo seancë është e paligjshme
Deputetja Vlora Çitaku tha për media në Kuvend se Partia Demokratike e Kosovës nuk do të marrë pjesë në seancën për buxhetin.
“Kjo seancë, edhe sikur mos të ishte skemë për ta mbuluar krizën në të cilën po e fut vendin Qeveria në ikje, është e paligjshme dhe tërësisht në kundërshtim me rendin kushtetues të Kosovës”, tha Çitaku.
Ajo tha se kjo seancë është “farsë, nuk është zgjidhje, por tentim për ta mbuluar dështimin”, nga Lëvizja Vetëvendosje.
Murati: Kosova humb mbi 200 milionë euro, nëse s’i ratifikojmë marrëveshjet ndërkombëtare
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Hekuran Murati, bëri thirrje që të votohen marrëveshjet ndërkombëtare.
Ai shkroi në Facebook se, nëse Kuvendi sot nuk arrin t’i ratifikojë marrëveshjet ndërkombëtare, “atëherë mbi 200 milionë euro humbin pakthyeshëm: 88 milionë nga plani i rritjes i BE-së, dhe mbi 120 milionë euro nga tri marrëveshjet me Bankën Botërore”.
Për ratifikim të marrëveshjeve ndërkombëtare nevojiten 80 vota.
Sa për dijeni, Lëvizja Vetëvendosje ka 48 deputetë dhe në mungesë të partive të tjera shqiptare, si PDK, LDK, AAK dhe Nisma, atëherë Vetëvendosje nuk do t’i ketë votat për t’i kaluar këto marrëveshje.