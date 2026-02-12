Kuvendi miraton rezolutë për gjykim të drejtë në Speciale

Me 90 vota për, një kundër dhe asnjë abstenim është votuar një rezolutë e përgatitur nga një grup ekspertësh dhe e mbështetur nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila kërkon nga Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë gjykim të drejtë për të akuzuarit.
Ky ishte vendimi i parë i legjislaturës së dhjetë të Kuvendit të Kosovës, pas themelimit të organit ligjvënës një ditë më parë.
Para votimit, nga Lidhja Demokratike e Kosovës kërkuan që rezolutës t’i shtohet edhe një pikë përmes së cilës do të kërkohej zbardhja e vrasjeve para dhe pas luftës.
Por, kjo u kundërshtua nga PDK-ja, dhe Përparim Gruda nga kjo parti tha se tekstin e rezolutës vetëm e kanë mbështetur dhe nuk e kanë përpiluar ata.
LDK më pas nuk mori pjesë në votim.
Një nga pikat e rezolutës, e cila nuk ka peshë detyruese, kërkohet nga Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar që “ në ushtrimin e funksioneve të tyre, të sigurojnë zbatimin me përpikëri të standardeve kushtetuese dhe ndërkombëtare lidhur me një proces gjyqësor të drejtë dhe të paanshëm, duke respektuar gjithashtu parimet e transparencës, llogaridhënies dhe kultivimit të besimit të publikut në drejtësi”.
Gruda tha se rezoluta vjen pas shqetësimeve për shkelje të të drejtave të të akuzuarve në Hagë.
Përmes rezolutës, i bëhet thirrje Dhomave dhe Zyrës së Prokurorit të Specializuara që të zbatojnë standardet kushtetuese dhe ndërkombëtare lidhur me të drejtat dhe liritë themelore të të akuzuarve, “përfshirë edhe detyrimet që burojnë nga jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut”.
Ky dokument thotë që shtetet mbështetëse dhe financuese të Gjykatës Speciale marrin përgjegjësi për shkeljet që ndodhin në Gjykatën në Hagë.
Aty po ashtu konfirmohet zotimi i Kosovës për mbështetjen financiare të të akuzuarve në mbështetje të mbrojtjes së tyre.
Më herët gjatë ditës, edhe Kuvendi i Shqipërisë miratoi një deklaratë për pafajësinë e ish-eprorëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.
Miratimi i rezolutës në Kosovë dhe deklaratës në Shqipëri vjen në kohën kur në Hagë gjykimi ndaj ish-katër eprorëve të UÇK-së është në kilometrin e fundit dhe aktualisht po mbahen fjalët përmbyllëse.
Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarët, Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi, dhe ish-deputeti, Rexhep Selimi akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Të katërtit mohojnë akuzat që rëndojnë ndaj tyre.
Që kur ka nisur gjykimi ndaj katërshes së UÇK-së më 2023, në Kosovë e shtete të tjera janë mbajtur protesta në mbështetje të tyre.
Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar – të njohura gjerësisht si Gjykata Speciale – janë themeluar në vitin 2015 nga Kuvendi i Kosovës dhe janë pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, por veprojnë me personel ndërkombëtar në Holandë.
Gjykata Speciale heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-së, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalëve politikë që nga janari i vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000.