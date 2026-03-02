Abdixhiku, pas takimit me Kurtin: Nuk kemi arritur konsensus për postin e presidentit

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, tha se gjatë takimit me kryeministrin e Kosovës, nga Lëvizja Vetëvendosje (LVV), Albin Kurtin, nuk është arritur një marrëveshje për postin e presidentit, teksa po afrohet afati kushtetues për zgjedhjen e tij.
"S'kishte emra, s'kishte propozime, s'kishte vullnet për konsensus. Imponimet nuk janë zgjidhja adekuate për LDK-në", tha Abdixhiku për mediat, pas takimit në Kuvendin e Kosovës.
Ai tha se është i hapur për një takim të radhës nëse kjo do të sillte një zgjidhje, por u shpreh skeptik për propozimin që secila parti të shkojë në seancë me një propozim të vetin.
"Për garë, LDK-ja nuk ka zgjidhje. Ajo është procedurë e paraparë për të dështuar", tha Abdixhiku, duke shtuar se ky opsion do të sillte vetëm zgjedhje të reja.
Ai nuk pranoi të flasë për emrat specifikë të të përmendurëve deri më tani, por tha se LDK-ja nuk pranon emra që do të funksionin si "zgjatim i qeverisë".
Takimi u zhvillua në një moment kur partitë politike ende nuk kanë arritur konsensus për një figurë unifikuese, ndërsa kreu i Qeverisë ka lënë të hapur mundësinë që, në mungesë të marrëveshjes, secila parti të kandidojë emrin e vet në Kuvend.
Para takimit, Kurti s'pranoi të diskutojë për emrat e përmendur për postin e presidentit, duke thënë vetëm se "duhet dikush që i siguron 80 vota".
Kurti ka deklaruar më herët se beson që Murat Jashari, djali i Rifat Jasharit dhe pjesëtar i familjes së Adem Jasharit, do të ishte figurë e përshtatshme për postin e presidentit, duke theksuar se vendit, sipas tij, i duhet një personalitet që “u bën ballë shtrëngatave” në rrethanat aktuale gjeopolitike.
Megjithatë, Murat Jashari ka bërë të ditur se nuk ka ambicie për këtë pozitë.
Presidentja aktuale, Vjosa Osmani, ka shprehur dëshirën për një mandat të dytë, por Lëvizja Vetëvendosje, që e kishte propozuar në mandatin e parë, nuk e ka përmendur emrin e saj si kandidate. Partitë opozitare e kanë kritikuar Osmanin për, siç kanë thënë, njëanshmëri në favor të Qeverisë.
Sipas Kushtetutës së Kosovës, për të propozuar një kandidat për president nevojiten të paktën 30 nënshkrime deputetësh. Lëvizja Vetëvendosje i ka 57 deputetë, ndërsa asnjë parti tjetër nuk i ka e vetme 30 vota.
Për zgjedhjen e presidentit kërkohen të paktën 80 vota në njërin nga dy rundet e para të votimit, ose 61 vota në rundin e tretë, nga gjithsej 120 deputetë sa ka Kuvendi.
Kurti ka thënë se, nëse nuk arrihet një marrëveshje për një figurë me mbështetje të gjerë, atëherë një nga opsionet është që secila parti ta propozojë kandidatin e vet dhe procesi të zhvillohet përmes garës në Kuvend.
Në javët e fundit, gatishmëri për kandidim ka shprehur edhe ish-ministri Arsim Bajrami, ndonëse pa mbështetje të qartë nga partitë tjera.
Nëse Kuvendi dështon ta zgjedhë presidentin brenda afateve kushtetuese, vendi përballet me shpërndarje të Kuvendit dhe zgjedhje të parakohshme parlamentare.