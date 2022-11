Serbët në jug të Ibrit pyesin: "Kush do të kujdeset për ne?"

“Bëhu patriot pa asnjë të ardhur, ky është patriot për mua, jo me dy mijë euro në muaj, ndërsa dikush nuk mund të mbijetojë as për një muaj”, thotë ajo.

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, nderoi më 9 nëntor me medalje ish-drejtorin e Drejtorisë Rajonale të Policisë së Mitrovicës së Veriut, Nenad Gjuriq, dhe shefin e Operacioneve Rajonale të kësaj drejtorie, Aleksandar Filipoviq, për shkak se kanë lënë pozitat dhe kanë refuzuar të zbatojnë vendimet e Qeverisë së Kosovës në lidhje me targat e automjeteve të lëshuara nga Serbia.

Po ashtu, Zyra për Kosovën e Qeverisë së Serbisë më 17 nëntor ka njoftuar se ka filluar nënshkrimi i kontratave mes “shtetit të Serbisë dhe serbëve të larguar nga institucionet e Prishtinës”. “Prandaj, të gjitha të ardhurat që kanë marrë në sistemin e Prishtinës, do t’i marrin nga shteti i tyre, Serbia”, thuhet ndër të tjera. Dorëheqjet masive nga institucionet e Kosovës në veri, si nga Policia, autoritetet gjyqësore dhe administrata lokale u bënë në fillim të nëntorit, në shenjë proteste kundër vendimit të Qeverisë së Kosovës për zbatimin e planit për riregjistrimin e automjeteve me targa RKS (Republika e Kosovës).

Në komunat në veri, targat KM (Mitrovicë e Kosovës) të lëshuara nga autoritetet serbe janë ende në përdorim, ndërsa në zonat në jug të Ibrit ato janë hequr dhjetë vjet më parë.

A do të ketë 'kujdesje' për serbët e jugut?

Presidenti i Serbisë, Vuçiq, pas dorëheqjeve të serbëve të veriut nga institucionet e Kosovës tha se ata nuk duhet të shqetësohen dhe se për të gjithë do të ketë “kujdes”.

Tani, serbët në jug të Ibrit shpresojnë që e njëjta do të vlejë edhe për ta.



Dragan Spasiq jeton në një shtëpi gati të rrënuar me familjen e tij prej pesë anëtarësh me ndihmë sociale prej 170 eurosh.