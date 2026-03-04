Vetëvendosje e propozon Glauk Konjufcën për president të Kosovës

Lëvizja Vetëvendosje (LVV) e kryeministrit Albin Kurti e ka propozuar Glauk Konjufcën për president të Kosovës, si dhe u ka bërë thirrje partive të tjera ta propozojnë kandidatin e saj.
Konjufca, i cili sapo është emëruar zëvendëskryeministër dhe ministër i Punëve të Jashtme, është kandidati i vetëm i propozuar deri më tani, një ditë para skadimit të afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit.
Duke propozuar Konjufcën, LVV-ja tha në Facebook se si subjekt politik "është i bindur se në vendin tonë ka shumë emra të denjë për këtë pozitë të rëndësishme shtetërore, rreth të cilëve do të mund të ndërtohej një pajtueshmëri për të ecur përpara".
"Në këtë fazë, zgjedhjet e reja do të ishin krejtësisht të panevojshme", tha partia në pushtet.
I menjëhershëm ishte reagimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), e cila tha se “qasja e Lëvizjes Vetëvendosje! nuk reflekton një përpjekje serioze për ndërtimin e këtij konsensusi".
Sipas LDK-së, për shkak të qasjes “së papërgjegjshme politike të VV-së, vendi po shkon drejt kalimit të afateve kushtetuese dhe rrezikon të dërgohet në edhe një palë zgjedhje të reja”.
Presidentes aktuale, Vjosa Osmani, i skadon mandati më 4 prill, ndërsa sipas Kushtetutës, presidenti i ri duhet të zgjidhet 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual.
Prej ditësh, në media janë përmendur emra të ndryshëm si kandidatë të mundshëm, të cilëve sot u janë shtuar edhe Konjufca, dhe ministri për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, Andin Hoti.
Osmani më herët kishte shprehur gatishmërinë për të kandiduar edhe për një mandat tjetër në krye të shtetit.
Ajo ishte propozuar nga Vetëvendosje kur u zgjodh për herë të parë më 2021, por jo edhe këtë herë.
Kurti, i pyetur nga gazetarët më 2 mars pse nuk po e propozon Osmanin, la të kuptohej se ajo nuk gëzon mbështetje të gjerë, duke thënë se "ne duhet t'i kemi 80 veta që qëndrojnë në sallë dhe votojnë minimalisht".
"Prioritet absolut e kemi shmangien e zgjedhjeve të reja, duhet të sigurohemi që jo t'i kemi 80, por 84 apo 85", tha Kurti.
Gjatë ditës, deputetë të të gjitha partive janë parë pranë Kuvendit, të mbledhur në takime të grupeve parlamentare.
Nuk është e qartë se kur do të mbahet seanca për presidentin, edhe pse është raportuar për sonte në orën 19:00.
Afati për zgjedhjen e presidentit përfundon nesër, çka e shton presionin politik mbi shumicën parlamentare për të ofruar një zgjidhje.
Një kandidat duhet t’i sigurojë dy të tretat e votave të deputetëve në Kuvendin me 120 karrige, ndërsa kuorumi arrihet me 80 deputetë. Nëse në dy rundet e para një kandidat nuk i siguron 80 vota, atëherë në votimin e tretë mjafton t’i ketë 61.
Vetëvendosje tha se është e gatshme t'ua mundësojë partive opozitare të propozojnë kandidat duke iu dhënë nënshkrimet e nevojshme prej 30 sosh.
Sipas Kushtetutës, po dështoi zgjedhja në këto tre runde, zgjedhjet e parakohshme parlamentare duhet të mbahen brenda 45 ditësh.
Shefja e Grupit Parlamentar të LDK-së, Jehona Lushaku, deklaroi se deri më tani nuk kanë marrë asnjë ftesë nga Kurti për ndonjë takim me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku.
Ajo theksoi se përgjegjësia për procesin i takon partisë së parë parlamentare, përkatësisht LVV-së, e cila sipas saj duhet të prezantojë një emër dhe të sigurojë 30 nënshkrime për thirrjen e seancës.
Neni 86 i Kushtetutës përcakton që secili kandidat duhet t’i sigurojë 30 nënshkrime të deputetëve për t’u nominuar, dhe se deputetët mund të japin nënshkrimin vetëm për një kandidat.
Lushaku shtoi se LDK-ja ka shprehur gatishmëri për dialog dhe për të marrë pjesë në proces, por se deri tani nuk ka as iniciativë zyrtare dhe as kandidat të propozuar.
Edhe nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) nuk ka sinjale për marrëveshje. Kryetari i saj, Bedri Hamza, tha se nuk ka as marrëveshje dhe as kandidat, duke theksuar se PDK-ja nuk do të propozojë emër pa dakordim paraprak politik.
Ai shtoi se partia e tij ka kërkuar që presidenti të zgjidhet nga radhët e PDK-së ose të paktën të ketë një marrëveshje për një “emër dinjitoz”, brenda ose jashtë strukturave partiake.
Pas mbledhjes së grupit parlamentar, deputeti i PDK-së Mërgim Lushtaku tha se ai dhe kolegët e tij do të kishin votuar me zemër një kandidat nga familja Jashari, por se nuk do ta votojnë Andin Hotin, edhe nëse ai propozohet, duke theksuar se ai është pjesë e LVV-së.
Lushtaku shtoi se PDK-ja nuk do të qëndrojë në sallë nëse mbahet seanca për presidentin pa një marrëveshje politike.
Kritika të ashpra pati edhe shefi i Grupit Parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Besnik Tahiri, i cili tha se vendi po përballet me një krizë serioze për shkak të mungesës së një procesi të mirëfilltë politik për zgjedhjen e presidentit.
Ai theksoi se ende asnjë grup parlamentar nuk ka informacion për mbajtjen e seancës, ndonëse kanë mbetur edhe pak orë deri në afat.
Zhvillimet e sotme pasojnë një sërë takimesh të ditëve të fundit mes kryeministrit Kurti dhe liderëve të partive opozitare, si Bedri Hamza i PDK-së dhe dy takime të njëpasnjëshme të hënën dhe të martën me Lumir Abdixhikun e LDK-së.
Takimet përfunduan pa ndonjë marrëveshje konkrete dhe pa konsensus mes palëve për emrin e kandidatit për president.