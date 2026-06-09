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Frikë në Letoni teksa dronët e sjellin luftën e Ukrainës në kufijtë e NATO-s

Frikë në Letoni teksa dronët e sjellin luftën e Ukrainës në kufijtë e NATO-s Frikë në Letoni teksa dronët e sjellin luftën e Ukrainës në kufijtë e NATO-s
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Frikë në Letoni teksa dronët e sjellin luftën e Ukrainës në kufijtë e NATO-s

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Rajoni lindor i Letonisë, Latgale, po përshtatet me realitetin e ri të alarmeve për sulme ajrore, pasi disa dronë hynë në hapësirën ajrore të shtetit gjatë javëve të fundit. Këto paralajmërime ndërprenë provimet në shkolla, penguan zhvillimin e ngjarjeve publike, dhe rritën shqetësimin për sigurinë e komuniteteve pranë kufijve me Rusinë dhe Bjellorusinë. Incidentet e përsëritura me dronë kanë ngjallur frikën se lufta Rusi-Ukrainë mund të përhapet në kufijtë e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Mahir Elshani)

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