“Ky është vendi im” - Liberalizimi i vizave s’i largon turistët kosovarë nga Boga

Edhe në temperatura nën zero gradë Celsius, pista e skijimit në fshatin Bogë në Pejë - pjesa perëndimore e Kosovës - ka joshur dhjetëra turistë nga zona të ndryshme të vendit në një ditë me diell në fund të janarit.

Me gjëra të tilla, ai tregon se nuk është përballur gjatë udhëtimeve të tij në Zvicër e Austri, ku edhe ka skijuar. Por, Boga e josh për shkak të afërsisë dhe mundësisë që ta vizitojë çdo vikend.

“Vij këtu me shokë, sepse është afër. Pimë ndonjë birrë edhe lëshohemi me ski. Por, dallimi me Zvicër e Austri është si nata me ditë”, thotë Arianiti.