Pritet zhbllokimi i llogarive bankare të Postës së Kosovës 

Zyrtarë të Qeverisë së Kosovës paralajmërojnë zhbllokimin e llogarive bankare të Postës se Kosovës. Bllokimi i llogarive të Postës u bë të enjten nga Administrata Tatimore, për shkak të një borxhi ndaj kësaj administrate, në vlerë prej rreth 1.3 milion eurosh, që është grumbulluar gjatë periudhës 2019-2020.

Zyrtarë të Postës pohojnë se kjo kompani po përballet me kushte të rënda financiare, për shkak të borxhit që i kanë kësaj kompanie qeveria dhe Telekomi i Kosovës.

Vlera e borxhit që qeveria i ka Postës – borxh që është grumbulluar ndër vite – llogaritet të jetë rreth 5 milionë euro, thotë për Radion Evropa e Lirë, Besnik Krasniqi, udhëheqës i Njësisë për politika dhe monitorimin e ndërmarrjeve publike, në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit.

Borxhi i qeverisë ndaj Postës, është krijuar pasi Posta ofron shërbime universale postare në gjithë territorin e Kosovës, kurse në bazë të ligjit, qeveria është e obliguar t’i mbulojë shpenzimet.

Krasniqi tregon se pas një takimi me udhëheqës të Postës, është premtuar se Qeveria e Kosovës do të shlyejë borxhin e grumbulluar.

“Nga dita e hënë, besoj se Posta mund të fillojë të funksionojë normalisht, pasi qeveria do të fillojë të shpaguajë borxhin e grumbulluar nga qeveritë e kaluara”, tha Krasniqi.

Përveç qeverisë, edhe Telekomi i Kosovës i ka borxh Postës rreth 1.4 milion euro.

Një pjesë e borxhit të Telekomit ndaj Postës është krijuar për shkak të mospagesës së qirave për disa objekte të Postës që i shfrytëzon Telekomi.

Udhëheqës të Postës së Kosovës, thanë se janë duke përgatitur marrëveshje për programim të borxhit me Administratës Tatimore të Kosovës.

Kryeshefi ekzekutiv në Postën e Kosovës, Salih Morina, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, tregon se zyrtarë të Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit, kanë premtuar se do fillojnë të paguajnë borxhin ndaj Postës, mjete këto që do transferohen në llogarinë e ATK-së.

“Ministri i Ekonomisë dhe Ambientit (Blerim Kuçi) ka premtuar se borxhi do të rimbursohet. Tashmë mbetet të përgatitet marrëveshja që këstet e ATK-së t’i rimbursojë Qeveria e Kosovës”, thekson Krasniqi duke mos paraqitur ndonjë periudhë kohore për programim të borxhit në baza mujore.

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK), mund të zhbllokojë llogaritë bankare të Postës së Kosovës, nëse kjo e fundit në bazë të një kërkese, dëshmon se ka vështirësi financiare dhe kërkon programim të borxhit, thotë për Radion Evropa e Lirë, drejtori i ATK-së, Ilir Murtezaj.

“Ende nuk kemi një marrëveshje të tillë. Ka mbetur që kompania të parashtrojë kërkesë në ATK, duke sjell faktet dhe argumentet për programim të borxhit. Dhe pastaj zyrtarët tatimorë, bazuar në faktet që sjellin, i mundësojnë programim të borxheve ose nëse nuk ka fakte të mjaftueshme, do iu kërkohet që të paguajnë tërësisht borxhin”, tha Murtezaj.

Ndryshe, Posta e Kosovës ka operuar në sistemin e Postës dhe Telekomit të Kosovës, mirëpo në vitin 2012 me një vendim të qeverisë, ajo është ndarë nga Telekomi dhe u themelua si Ndërmarrje Publike Qendrore.

Posta e Kosovës dy herë i është nënshtruar procesit të privatizimit, por dy herë radhazi, Qeveria e Kosovës ka dështuar ta përmbyllë këtë proces me sukses.

Me bllokim të llogarive bankare është duke u përballur edhe Telekomi i Kosovës. Por, bllokimi i llogarive të kësaj agjencie nuk ka ndodhur nga ndonjë agjenci shtetërore, por nga kompania private Dardafon.net. Kjo e fundit ka bllokuar llogaritë më 15 korrik, për rastin e Arbitrazhit ndërkombëtar me operatorin ekonomik Dardafon, në kuadër të së cilit është edhe shërbimi telefonik, i njohur me emrin Z-Mobile.

Borxhi Telekomit të Kosovës ndaj Z-Mobile llogaritet të jetë mbi 25 milionë euro.