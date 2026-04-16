Evropa ka “mbase edhe gjashtë javë karburant për avionë”, paralajmëron shefi i IEA-s

Evropa ka “ndoshta edhe gjashtë javë rezervë të karburantit për avionë”, ka paralajmëruar të enjten kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë (IEA), Fatih Birol.
Sipas një raporti të publikuar këtë javë nga IEA, rezervat do të arrijnë një pikë kritike në qershor, nëse Evropa nuk do të jetë në gjendje ta zëvendësojë të paktën gjysmën e importeve të saj nga Lindja e Mesme.
Drejtori ekzekutiv i IEA-së, Fatih Birol, i tha AP-së se së shpejti mund të ketë anulime fluturimesh nëse furnizimet vazhdojnë të jenë të bllokuara.
Më herët, kompania ajrore britanike, easyJet, tha se rezervimet po ecin më ngadalë se një vit më parë, ndërsa kompania gjermane, Lufthansa, u bë operatori i parë i madh ajror që la jashtë përdorimit disa avionë për shkak të kostove të larta të karburantit, pasi linjat ajrore po përballen me pasojat e luftës me Iranin.
Investitorët paralajmëruan se easyJet, e cila tha se pret humbje më të thellë në gjysmën e parë të vitit, mund të detyrohet të rishikojë parashikimet për të gjithë vitin, mes shqetësimeve se pasiguria lidhur me furnizimin me karburant për avionë dhe ndikimi më i gjerë i luftës do të sjellin rishikime të tjera.
Wizz Air tashmë ka bërë të ditur se fitimi i saj neto vjetor do të goditet me 50 milionë euro, ndërsa Air France-KLM pritet të publikojë rezultatet e tremujorit të parë më 30 prill, pasi ka shtuar një tarifë shtesë për karburantin në biletat e saj.
KLM-ja holandeze, degë e Air France-KLM, tha të enjten se do të shkurtojë 160 fluturime gjatë muajit të ardhshëm për shkak të kostove të karburantit.
Analistët paralajmërojnë se ka gjasa për shkurtime të tjera të kapaciteteve, lënie avionësh në tokë dhe tarifa shtesë, ndërsa tregjet po ndjekin rezultatet e kompanive ajrore për të kuptuar më qartë shkallën e ndikimit të luftës mbi marzhet e tyre të brishta të fitimit dhe mbi të ardhurat.
Bashkimi Evropian pritet të shpallë masa për të rritur në maksimum kapacitetin e rafinerive, pasi aeroportet evropiane kanë paralajmëruar për mungesë të afërt të karburantit për avionë.
“Konflikti në Lindjen e Mesme ka sjellë pasiguri afatshkurtër sa u përket kostove të karburantit dhe kërkesës së klientëve. Siç pritej, në javët e fundit periudha e rezervimeve është shkurtuar, duke sjellë dukshmëri më të ulët se zakonisht për rezervimet e ardhshme”, tha easyJet.
Lufta me Iranin ka nxitur rritje të çmimeve të karburantit për avionë, duke tronditur industrinë globale të aviacionit dhe duke i detyruar kompanitë ajrore të rrisin çmimet e biletave, të kufizojnë planet e rritjes dhe të rishikojnë parashikimet.
Drejtori ekzekutiv i easyJet, Kenton Jarvis, tha gjatë një bisede me mediat se udhëtarët po bëjnë rezervime më afër datave të udhëtimit dhe se fillimisht është vërejtur një zhvendosje drejt udhëtimeve të brendshme dhe destinacioneve urbane.
Lufthansa kishte nisur më herët një sërë fluturimesh të reja drejt Azisë, në përpjekje për të përfituar nga ndryshimi i kërkesës i lidhur me luftën. Kompania u zotua se do të vazhdojë strategjinë e saj të gjerë të ristrukturimit, duke u premtuar investitorëve një kompani më të thjeshtuar dhe më efikase sa u përket kostove.
Megjithatë, vendimi për të lënë në tokë 27 avionë që shërbenin për filialin CityLine, si dhe katër avionë më të vjetër të operatorit kryesor Lufthansa, ka shqetësuar sindikatat.
Lufthansa është përballur javët e fundit me greva të kushtueshme dhe përçarëse nga pilotët dhe ekuipazhet.
Kompanitë ajrore kanë thënë se është e vështirë të parashikohet se si mund të ndryshojë kërkesa në gjysmën e dytë të vitit 2026, ndërsa turistët druhen nga çrregullimet në udhëtime dhe rritja e çmimeve.
Rezervimet për tremujorin e katërt, nga korriku deri në shtator, ishin shitur në masën 30 për qind, tha Jarvis i easyJet, ndërsa faktorët e mbushjes së fluturimeve - pra pjesa e vendeve të disponueshme që zihen nga pasagjerë pagues - mbeten të pasigurta.