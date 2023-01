Një fitore e vogël në luftën e madhe kundër diskriminimit

Pikërisht në vitin që ishte shpallur vit i personave me aftësi të kufizuara, Faruk Kukaj nga Prishtina, një person që përdor karrocën për lëvizje, ka fituar një padi kundër Komunës së Prishtinës, nga e cila pretendon se është diskriminuar. Ky aktgjykim fillestar, për të është vetëm një hap drejt realizimit të kërkesave për pjesëmarrje të barabartë në shoqëri për personat me nevoja të veçanta. Java e fundit e vitit 2022, Faruk Kukajn e gjen në takim me kolegët e tij në organizatën “Handikos” në Prishtinë, që merret me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Viti 2022 për 57-vjeçarin ishte plot me punë dhe angazhim për t’u dalë në ndihmë një prej kategorive më të ndjeshme të shoqërisë, së cilës edhe vetë i takon. Që nga fëmijëria, për shkak të një sëmundjeje nervore, Kukajt i duhet përdorimi i karrocës për lëvizje. Përveçse i është dashur gjithmonë ndihma e të paktën një personi tjetër për të kryer aktivitetet e përditshme, gjatë gjithë jetës, Kukaj thotë se u përball me vështirësi për lëvizje në rrugë e qasje në shumë objekte, përfshirë ato publike.

Insert dokument- Aktgjykimi i Gjykatës së Prishtinës për rastin e Faruk Kukajt Me këtë vendim, Gjykata e obligoi Komunën e Prishtinës që në emër të dëmit material e shpirtëror, Kukajt t’ia paguajë shumën prej 5 mijë e 500 eurosh. “Duke i ditur edhe rrethanat tona ku jetojmë pak jam befasuar, sepse e kam pasur një paragjykim dhe bindje që shumë vështirë është të fitosh (ndaj) institucionit, por mirë, mirë e kam pritur”, thotë Kukaj për Radion Evropa e Lirë. Në Kosovë, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë më 2011, jetojnë rreth 77 mijë persona me aftësi të kufizuara, ku përfshihen edhe përdoruesit e karrocës. Qeveria e Kosovës vitin 2022 e kishte shpallur vit i personave me aftësi të kufizuara, që, sipas saj, nënkupton mobilizim të të gjitha institucioneve për përmirësimin e kushteve për këtë kategori të shoqërisë. Faruku mendon se për të arritur jetë sa më të mirë për personat me aftësi të kufizuara, ata duhet t’i kërkojnë të drejtat në rrugë ligjore, pa pritur vetëm vullnetin e mirë të institucioneve.

Kosova ka ligj për integrimin e personave me aftësi të kufizuara, por disa raporte, si ai i Avokatit të Popullit, thonë se infrastruktura për ta mungon.



“Lëvizja e papenguar dhe e drejta për mjedis të sigurt e të shëndetshëm të personave me aftësi të kufizuara është duke u kufizuar vazhdimisht nga mospërmirësimi i infrastrukturës për qasje në objekte të banimit kolektiv, sidomos në objekte të institucioneve publike”, thotë raporti për vitin 2021.



Madje, në këtë raport, Avokati i Popullit tërheq vëmendjen se “Komuna e Prishtinës, me një angazhim dhe me një buxhet të përballueshëm, mund t’i rregullojë pjerrinat dhe të krijojë kushte të përshtatshme në Prishtinë për qasjen fizike për personat me aftësi të kufizuara”.



Komuna e Prishtinës, në anën tjetër, në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, po ashtu ka bërë të ditur se ka bërë ankesë ndaj vendimit të gjykatës në favor të Kukajt.



Në shtator, ky institucion, i kishte thënë REL-it se është angazhuar për rregullimin e pjerrinave për qasje në të dy objektet e Komunës. Po ashtu, edhe për disa përmirësime tjera infrastrukturore dhe për krijimin e qasjes së barabartë për persona të verbër, të shurdhër dhe persona të tjerë me aftësi të kufizuara.

A ishte viti 2022 vit i personave me aftësi të kufizuara?

“Nga ana ime, nga perspektiva ime, mund të them lehtë se në letër ka qenë viti i personave me aftësi të kufizuara”, thotë Kukaj.



Ndonëse nuk ka një vlerësim të përgjithshëm për punën e institucioneve karshi personave me aftësi të kufizuara këtë vit, të dhënat tregojnë se ndaj kësaj kategorie nuk janë kryer as disa prej obligimeve bazike.



Vetëm 99 persona që punojnë në institucionet publike të Kosovës janë me aftësi të kufizuara - nga mbi 83 mijë sa është numri i përgjithshëm i të punësuarve në këtë sektor.



Me ligjin në Kosovë, sektori publik dhe ai privat janë të obliguar që të punësojnë një person me aftësi të kufizuara në çdo 50 punëtorë.



Në bazë të kësaj, i bie që institucionet publike do të duhej të kishin të punësuar më shumë se 1.600 persona me nevoja të veçanta.