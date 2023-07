Me makineri të amortizuar kundër zjarreve

Temperaturat e larta që kanë përfshirë Maqedoninë e Veriut kanë detyruar autoritetet që të ngrenë alarmin për ruajtjen e shëndetit të njerëzve e gjithashtu edhe për kujdes nga shpërthimi i zjarreve.

Tash e dy ditë me radhë në disa rajone temperatura ka arritur deri në 42 gradë celsius.

Qeveria ka vendosur ndalimin e punës në ambientet e hapura nga ora 12 deri në orën 17. Nga puna janë liruar edhe të sëmurët kronikë, si dhe gratë shtatzëna.

Institucionet druajnë edhe nga shpërthimi i zjarreve, andaj edhe organet përkatëse kanë ndërmarrë masa duke ngritur gatishmërinë e ekipeve zjarrfikëse.

Por, në shumë qytete ata po përballen me mungesë të kushteve për shuarjen e zjarreve, si me makineri ashtu edhe me kuadër të pamjaftueshëm.

“Zjarrfikësit përballen me makineri të vjetruar. Që nga pavarësia e Maqedonisë së Veriut kemi pranuar vetëm një kamion, në vitin 2009. Kemi mungesë edhe të pajisjeve tjera në veshmbathje, mbrojtëse për zjarrfikësit. Apeloj që shteti të mendojë seriozisht për kushtet tona apo të paktën pushtetarët të mendojnë për shtëpitë e tyre, për fëmijët e tyre, për këtë natyrë që na e ka falë Zoti që ta ruajmë bashkërisht duke investuar për zjarrfikësit”, thotë për Radion Evropa e Lirë, Avni Ameti, shef i ekipit të zjarrfikësve në rajonin e Tetovës.



Аi thekson ndihmën e vetme në makineri e kanë siguruar përmes donacioneve të ndryshme.

Në dy vjetët e fundit shumë rajone të Maqedonisë së Veriut ishin përfshirë nga zjarret që dogjën mbi 12 mijë hektarë pyje. Dëmi vlerësohet të jetë rreth 40 milionë euro.

Gjatë vitit 2022 në gjithë Maqedoninë e Veriut ishin regjistruar 840 vatra zjarri, ndërsa situata më kritike ishte në fillim të muajit gusht kur brenda nëntë ditëve kishin shpërthyer 88 zjarre.

Nga Lidhja e Zjarrfikësve thonë se Qeveria nuk duhet të presë sezonin e zjarreve që të alarmojë për kujdes, apo për masa parandaluese, por të punojë në vazhdimësi për furnizimin e këtij shërbimi me makineri moderne dhe kuadër të nevojshëm.



“Maqedonia [e Veriut] përballet mungesë të zjarrfikësve. Këtë e tregojnë të gjitha statistikat, andaj edhe nevojiten masa urgjente që të mund të përballemi me flakët që paraqesin kërcënim serioz tani gjatë rritjes së temperaturave. Duhet të investohet në trajnimin e zjarrfikësve vullnetarë, por edhe në sigurimin e pajisjeve të nevojshme”, thotë Zoran Koçoski, kryetar i Lidhjes së Zjarrfikësve.

Sipas tij, në disa qytete, ekipet e zjarrfikësve kanë kamionë të vjetër deri në 40 vjet.

Maqedonia e Veriut ka në dispozicion edhe tre aeroplanë për shuarjen e zjarreve, por vetëm një prej tyre është funksional, pasi dy të tjerët ndodhen në servisim. Shërbimi ajror për shuarjen e zjarreve përballet edhe me mungesë të pilotëve.



“Njërin aeroplan e kemi këtu dhe dy tjerët presim që sa më shpejt të arrijnë, ndoshta edhe brenda dhjetë ditëve pasi ndodhen në servisim të rregullt vjetor. Por, ne kemi edhe mungesë të pilotëve kështu që si drejtori iu drejtuam edhe Qeverisë për gjetjen e një zgjidhjeje të përhershme. Çdo aeroplan duhet të ketë të paktën tre pilotë, apo nëntë gjithsej dhe ne për momentin kemi vetëm katër pilot”, thotë Bekim Maksuti, drejtor Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim.

Por, Stojançe Angellov nga Qendra për Menaxhim me Kriza thotë se institucionet janë të gatshme të përballen me fatkeqësitë natyrore.



“Për dallim nga vitet e mëparshme, mendoj se këtë vit jemi edhe më shumë të përgatitur pasi në dispozicion kemi resurse që mund t’i dërgojmë kudo që mund të ketë nevojë. Kemi më shumë se 800 zjarrfikës profesionistë që janë të shpërndarë nëpër komunat e vendit. Kemi edhe 170 zjarrfikës vullnetarë. Kemi 60 automjete me pompa për shuarjen e zjarrit. Kemi edhe 40 automjete të tjera që nuk kanë pompa, por që mund të dërgojnë ujin në zonat e krizës”, thotë Angellov.



Sipas një hulumtimi të Qendrës për Komunikim Civil, Maqedonia e Veriut ka mungesë të theksuar të zjarrfikësve dhe të makinerisë moderne. Për funksionimin normal të këtij shërbimi nevojiten 340 zjarrfikës të rinj pasi mosha mesatare e atyre që janë aktiv sillet në mbi 40 vjeç.

Në Maqedoninë e Veriut ka 34 njësi zjarrfikëse me gjithsej 284 automjete dhe gjysma e tyre janë më të vjetra se 30 vjet.