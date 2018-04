Kotzias: Ka mbetur pjesa e vështirë për zgjidhjen e kontestit

Përkundër hapave pozitiv drejt tejkalimit të dallimeve ndërmjet Athinës dhe Shkupit për çështjen e emrit të Maqedonisë, ende ka mbetur edhe pjesa më delikate për zgjidhjen e këtij kontesti, është thënë pas takimit të ministrave të jashtëm të Greqisë dhe Maqedonisë, Nikos Kotzias dhe Nikolla Dimitrov, të zhvilluar në Ohër.

Shefi i diplomacisë greke tha se janë zgjidhur pjesa më e madhe e problemeve, por ka shtuar se pjesa e mbetur për t’u negociuar është ajo më e vështira. Ai tha para gazetarëve se është shënuar përparim, posaçërisht në pjesën e mënjanimit të irredentizmit.

“Siç e shikoni, sa më shumë që njihemi mbesin më pak probleme për t’u zgjidhur, megjithëse ato janë më të vështirat. Sot bëmë një hap pozitiv dhe gjithmonë shpresojmë se do kemi sukses që edhe problemet më të vështira t’i lehtësojmë”, theksoi Kotzias. Sipas tij, është punë e diplomacisë dhe diplomatëve që të angazhohen për shndërrimin e problemeve të vështira në probleme të lehta.

Ai ka konfirmuar me këtë rast se do të pasojnë takime intensive mes dy shteteve në fillim të muajit maj.

“Do të takohemi periudhën e ardhshme, me siguri me 3 dhe 4 maj në Selanik e gjithashtu do të takohemi më 11 dhe 12 maj”, tha Kotzias.

Ndërkaq shefi i diplomacisë maqedonase, Nikolla Dimitrov tha se grupet e punës mes dy vendeve fqinje tanimë i kanë vënë kornizat e qarta sa i përket harmonizimit të tekstit për bashkëpunim mes Maqedonisë dhe Greqisë në të ardhmen.

“Derisa ne bisedonim, takim kishin edhe grupet e punës të cilat në bazë të përparimit që është bërë në Vjenë para 10 ditëve, praktikisht e kanë harmonizuar tekstin për bashkëpunimin e mëtejmë, në fusha të ndryshme”, tha Dimitrov.

“Kanë punuar në tekst për mënjanimin e ekstremizmit nga të dyja palët dhe në paragrafët e preambulës së marrëveshjes së ardhshme bilaterale”, tha ai.

Ndryshe ky ishte takimi i tretë brenda një muaji që realizojnë dy ministrat e punëve të jashtme të dy vendeve fqinje, Maqedonisë dhe Greqisë në kontekst të përpjekjeve për tejkalimin e dallimeve rreth çështjes së emrit.

Pala maqedonase në vazhdimësi ka theksuar se kontesti për çështjen e emrit të Maqedonisë duhet të zgjidhet përmes një marrëveshje ndërkombëtare dhe jo siç kërkon pala greke që zgjidhja të përfshijë dhe ndryshimin e Kushtetutës së Maqedonisë, që në fakt paraqet edhe nyjën më të vështirë të zgjidhjes së këtij problemi që po zgjatë më shumë se dy dekada e gjysmë.

Me një komunikatë të enjten ka dalë dhe Forumi i Intelektualëve Shqiptarë në Maqedoni në krye me Shpëtim Pollozhanin, kryetar i ish-të burgosurve politik shqiptarë të cilët siç theksohet në komunikatë, kanë kërkuar ndryshimin e emrit të shtetit dhe ndërprerjen e çdo lloj keqpërdorimi të mëtutjeshëm nga cilido popull apo shtet gjatë emërtimit “Maqedoni”.

“Çdo propozimi për emrin nga ana e përfaqësuesve shqiptarë në pushtet duhet t’i paraprijë një diskutimi publik. Çfarëdo emri që miratohet, ai, duhet të përkthehet në gjuhën dhe alfabetin shqip. Konsiderojmë se emri i vendit nuk duhet të ketë shtojca: gjeografike dhe sllave”, thuhet në komunikatë.

“Emri i ardhshëm i IRJM-së (Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë) të mos identifikohet me emrin e një etnie. Identiteti etnocentrik i shtetit për shqiptarët ka karakter okupues”, theksohet në komunikatë.

Kontesti me Greqinë rreth emrit të Maqedonisë po zgjatë për më gjëtë se dy dekada e gjysmë.