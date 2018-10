Qeveria miraton ndryshimet kushtetuese

Qeveria e Maqedonisë në mbledhjen e saj të jashtëzakonshme të mbajtur të hënën, miratoi ndryshimet kushtetuese, që janë pjesë e Marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit, të njohur si Marrëveshja e Prespës.

Me këto ndryshime parashihet që emri i shtetit të ndryshohet nga ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë në Republika e Maqedonisë Veriore.

Zëdhënësi i Qeverisë së Maqedonisë, Mile Boshnjakoski theksoi se ndryshimet kushtetuese përfshijnë edhe ndryshimin e preambulës së Kushtetutës.

Ndryshimet kushtetuese duhet të miratohen edhe në Kuvend.

Zëdhënësi Boshnjakoski, megjithatë nuk precizoi nëse Qeveria e Maqedonisë ka arritur të sigurojë dy të tretat e votave të deputetëve, aq sa nevojitet që ndryshimet kushtetuese të kalojnë në Kuvend.

Ndërkaq, sot përmes një letre të hapur, lideri i opozitës Hristijan Mickovski i është drejtuar kryeministrit Zoran Zaev, duke i thënë se ai i frikësohet zgjedhjeve. Prandaj, sipas tij, kreu i qeverisë, nuk u është përgjigjur kërkesave të partisë VMRO-DPMNE, të prezantuara gjatë ditës së diel.

“E para, përmes mospranimit të propozimit dhe heshtjes së tij për formimin e një prokurorie të pavarur, ai është bërë mbrojtës i krimit, padrejtësisë dhe moszbatimit të ligjit në këtë shtet. E dyta, me atë që nuk largohet nga Marrëveshja e dëmshme, Zaev nuk e respekton vullnetin e qytetarëve dhe mesazhin e tyre në referendum. Marrëveshja përmes së cilës Zaev dëshiron ta shtyjë me zor shtetin dhe popullin, është tentim për të shpëtuar karrierën e tij dhe për të ikur nga përgjegjësia".

"Dhe e treta, me mospranimin e propozimit që ia dhashë, Zaev dhe qeveria tregojnë se frikësohen nga zgjedhjet fer dhe demokratike, pasi e dinë se populli do ta bëjë të veten dhe do të mposhten”, ka shkruar në letrën e hapur Mickovski, të cilën e ka publikuar në profilin e tij në rrjetin social Facebook.

Reagimit të Misckoskit i është përgjigjur partia e kryeministrit Zoran Zaev, Lidhja Socialdemokrate. Në këtë parti thonë se populli e ka shumë të qartë se çka po kërkon lideri i VMRO-së, Mickovski.

“Miskovski dëshiron amnisti për Nikolla Gruevskin”, thuhet në reagimin e socialdemokratëve ku nënvizohet se VMRO-DPMNE-ja synon që Maqedonia të heqë dorë nga anëtarësimi në NATO dhe BE.

LSDM-ja ka porositur drejtuesit e VMRO-DPMNE-së se nëse ata me çdo kusht synojnë të bllokojnë procesin, atëherë alternative e pashmangshme mbetet organizimi i zgjedhjeve të parakohshme.

Njohësit e çështjeve politike thonë se partia opozitare, VMRO-DPMNE duket se nuk është e interesuar që të arrijë marrëveshje me pushtetin për të kaluar ndryshimet kushtetuese, që janë të nevojshme për jetësimin e Marrëveshjes për emrin.

Bashkim Selmani, ligjërues në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë thotë kërkesat e VMRO-DPOMNE-së janë më shumë kushtëzim për të bllokuar procesin, sesa kërkesa që i hapin rrugë zgjidhjes së problemit të ngërçit politik, në të cilin ndodhet Maqedonia.

“Në kërkesat e VMRO-DPMNE-së unë nuk shoh asnjë ofertë për zgjidhje politike, ose juridike. Kërkesat VMRO-së nuk janë për të zgjidhur, por për ta komplikuar situatën, si në aspektin politik ashtu edhe atë juridik”.

“Nëse shkohet në zgjedhje pa u arritur një marrëveshje me VMRO-DPMNE-në, nuk mund të presim që të zhbllokohet procesi sepse nga presidenti i shtetit, Gjogje Ivanov është e pritshme që të mos e japë mandatin për formimin e qeverisë. Dhe realisht Maqedonia në atë rast do të futej në një fazë të re të papranueshme. Është fakt se ndikimi rus e ka çorientuar Maqedoninë dhe nuk besoj se vendi do të mund ta kapë sërish hapin në rrugën drejt BE-së dhe NATO-s”, thotë Selmani.

Politologu Nenad Markoviq konsideron se kushtëzimi që ka bërë VMRO-ja për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, pasi kryeministri Zaev të heqë dorë nga Marrëveshja me Greqinë, është i pakuptimtë në momentin që qendrat vendimmarrës e kanë bërë të qartë vendimin e tyre se zbatimi i Marrëveshjes së Prespës është rruga e vetme që e çon Maqedoninë në NATO dhe BE.

“Mendoj se nuk duhet të shkohet aq larg me analizat që të shpallet VMRO-DPMNE se është parti pro-ruse. Por, ashtu siç largohet nga pozita të cilën e proklamon se është për integrimin e vendit në NATO dhe BE, kësaj parti përkatësisht, VMRO-DPMNE tani e tutje gjithnjë e më shumë do t’i ngjitet etiketa se është parti ruse sepse kjo parti po pengon integrimet euroatlantike”, thotë Markoviq.