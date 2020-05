Maqedonia e Veriut lehtëson një sërë masash

Në Maqedoninë e Veriut nga sot ka nisur faza e parë e lehtësimit të masave, ku përfshihen një sërë sektorësh.

Lehtësimi i masave është bërë sipas kushteve të përcaktuara nga Komisioni i Sëmundjeve Infektive dhe është miratuar nga qeveria.

Punën e kanë rinisur qendrat tregtare, – por jo dhe restorantet dhe kafenetë që gjenden në to – organet e administratës, auto-shkollat, trajnimet për sportet individuale në hapësira publike, bastoret sportive përmes sistemit të sporteleve, qendrat për edukim, trajnim dhe seminare për të rritur, Enti për rehabilitim dhe sektorë të tjerë.

“Miratimi i këtyre masave është si rezultat i masave sistematike gjithëpërfshirëse, të miratuara mbi bazën e rekomandimeve të Komisionit për Sëmundje Infektive dhe analizave të tyre shkencore dhe studimeve të bëra nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Nga komisioni kemi marr vlerësime se po hyjmë në një periudhë kur presim rënie të intensitetit të përhapjes së koronavirusit”, ka deklaruar kryeministri, Oliver Spasovski duke theksuar se paralajmërimet e tilla hapin mundësinë për kalimin në fazën e dytë të lehtësimit të masave kufizuese.

Nisja e lehtësimit të masave është mirëpritur nga bizneset, të cilat thonë se po përballen me pasoja të rëndë ekonomike, rënie të vëllimit të punës, mbylljen e tyre dhe largimin e punëtorëve nga puna.

“Kjo situatë me koronavirus ka ndikuar shumë negativisht dhe të them të drejtën mezi po arrijmë të mbijetojmë, pasi që nga 19 marsi e mbyllëm zyrën dhe funksionuam vetëm me një sektor, atë për transferimin e parave”, thotë Bujamin Hasani, drejtues i një agjencie turistike.

“Një biznes privat, të mbetet gjashtë javë pa shitje është shumë e rëndë... unë nga kjo punë ushqehem, shkolloj fëmijët, kam prindërit, duhet të kujdesem për ilaçet e tyre, se di, e kemi vështirë të bëjmë edhe pagesat e ujit e të energjisë elektrike”, thotë Skënder Limani, pronar i një dyqani në Shkup.

Drejtuesit e bizneseve kërkojnë nga institucionet që sa më shpejt të dalin me masa konkrete për fazën e dytë, që parasheh lehtësime të mëtejmë.

*Video: Maqedonia e Veriut rihap xhamitë

Kryeministri maqedonas, Oliver Spasovski ka thënë se të gjitha subjektet do të njoftohen me kohë për masat që pritet të miratohen. Sipas tij, stabilizimi i gjendjes do të mundësonte rimëkëmbjen e ekonomisë, por edhe mbajtjen e zgjedhjeve për të cilat, javën e ardhshme sërish do të bisedojnë liderët e partive politike.

“Jam i bindur se faza e parë do të pasohet me uljen e mëtejshme të kërcënimit nga koronavirusi, që zgjedhjet parlamentare të mund të realizohen, në mënyrë që të kemi rrethana të reja, të mbështesim dhe ndihmojmë ekonominë tonë, e cila po bëhet më dinamike dhe më e shpejtë", ka theksuar Spasovski.

Faza e dytë, që pritet të nisë nga java e ardhshme, do të përfshijë rinisjen e punës së restoranteve, kafeneve dhe objekteve tjera shërbyese, por nën masa dhe protokolle të rrepta për të mos rrezikuar shëndetin e qytetarëve.

Kryeministri Spasovski ka thënë se gjatë kësaj periudhe do të vazhdojnë kontaktet me autoritetet e vendeve fqinje mbi mundësinë e hapjes së kufijve, por edhe të aeroporteve, duke ndjekur masat që po ndërmarrin shtetet evropiane dhe më gjerë.

Nga fundi i muajit maj dhe fillimi i qershorit do të nisë faza e tretë, që nënkupton normalizimin e plotë të gjendjes, por në rrethana të reja që parashikon masa mbrojtëse, si maska, dezinfektim të objekteve dhe distancë fizike.