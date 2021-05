Maqedonia e V. heq maskat jashtë

Për shkak të rënies së numrit të të infektuarave me koronavirus, Maqedonia e Veriut nuk e përjashton mundësinë që pas 1 qershorit të ketë lehtësira sa i përket mbajtjes së maskës.

Kështu është shprehur ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe duke theksuar se për këtë do të duhet të dalë me propozim Komisioni për Sëmundje Infektive, ndërsa vendimi do të merren në qeveri.

“Ka mundësi që të hiqet masa për mbajtjen e detyrueshme të maskës. Javën e ardhshme do të ketë një mbledhje të Komisionit, që do të vendosë mbi këtë çështje. Masat që janë në fuqi do të vlejnë deri më 1 qershor”, ka bërë të ditur Ministri Filipçe.

Maqedonia e Veriut të hënën ka regjistruar shtatë të infektuar dhe 18 të vdekur, duke shënuar numrin më të ulët të të infektuarve që nga paraqitja e rasteve të para me COVID-19 në mars të vitit të kaluar.

Mbajtja e detyrueshme e maskës si masë është vendosur që në fillim të pandemisë, fillimisht në të gjitha ambientet e mbyllura, që më pas edhe në ambientet e jashtme.

Epidemiologu Dragan Danillovski thotë se gjendja me pandeminë po shkon drejt normalizimit të plotë dhe kur numri i rasteve ulet nën 20 në bazë ditore, atëherë nuk ka përhapje të virusit. Ai është për heqjen e ndalesës për mbajtjen e maskës në ambiente të jashtme.

“Në parim, mbajtja e maskës në verë është masë e pakuptimtë, madje edhe në kohën kur kishte raste të shumta pasi përhapja e virusit nuk është bërë në ambiente të hapura apo kur njerëzit lëvizin, por në ambiente të mbyllura dhe në rrethana tjera. Tani kur kemi dhe gjendje të mirë epidemiologjike, kjo masë doemos se duhet të hiqet. Por, megjithatë deri sa të jenë në fuqi masat, duhet të respektohen”, thotë Danillovski.

Kenan Ferati, mjek stomatolog, thotë për Radion Evropa e Lirë, se mbajtja e maskës ka pasoja për sistemin e frymëmarrjes dhe si masë duhet të hiqet apo të kufizohet vetëm në ambiente të mbyllura, në kushte të caktuar.

“Mbajtja e maskës në ambiente të hapura, si masë mendoj se duhet të lehtësohet, duke marrë parasysh numrat, se duhet të thithim ajër të pastër. Por, mbajtja e maskës në ambient të hapur ndikon në sistemin e frymëmarrjes dhe kur maskën e mbanë në ambient të hapur dihet se si mund të ndikojë”, thotë Ferati pritjet e të cilit janë pozitive sa i përket uljes së rasteve me koronavirus, tani në stinën e verës, por ai tërheq vërejtjes për kujdes dhe respektim të masave tjera.

“Unë mendoj se brenda dy javësh do të ketë lehtësira, do të thotë mbajtja e maskës si masë do të hiqet. Por, kuptohet se duhet të ruhet distanca edhe pse numri i personave që kanë kaluar virusin është i konsiderueshëm. Ne mirë jemi duke shkuar edhe me procesin e imunizimit, por ndërkohë kemi dhe një aleat të madh, apo rrezet ultra-vjelloce të cilat gjatë kohës së verës do të ulin virulencën e virusit dhe besoj se shihet një dritë në fund të tunelit, të cilën nuk mund shihnin diku nga muajt shtator apo tetor të vitit të kaluar”, thotë mjeku Kenan Ferati i cili drejton edhe Shoqatën e Stomatologëve Shqiptarë në Maqedoninë e Veriut.

Vendimi për mbajtjen e detyrueshme të maskës shoqërohet dhe me gjoba prej 20 euro në raste të mosrespektimit të kësaj mase.