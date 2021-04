Gastronomët protestojnë kundër masave në Maqedoninë e V.

Të pakënaqur me vazhdimin e masave shtrënguese, por edhe me mungesën e ndihmës shtetërore, sektori i gastronomisë ka protestuar para Ministrisë së Financave në Shkup duke paralajmëruar pasoja e madje edhe mbylljen e shumë bizneseve, nëse sipas tyre, nuk ndërmerren masa për zbutjen e pasojave.

Qeveria e Maqedonisë së Veriut të martën ka vendosur për vazhdimin edhe për një javë të masave kufizuese, si ndalimin e lëvizjes së qytetarëve nga ora 20:00 deri në orën 05:00 si dhe ndalimin e punës së të gjitha objekteve të gastronomisë, si restoranteve, lokaleve të natës, kafeneve dhe hoteleve.

Shoqata e gastronomëve numëron rreth 6,000 anëtarë, ndërsa ka të punësuar mbi 30,000 persona, të cilat tani disa muaj nuk kanë marrë të pagat mujore, ndërsa shumë prej tyre edhe kanë humbur vendet e punës.

“Ndihma e vetme që kemi marrë deri më tani është një grant në vlerë prej 10,000 euro. Me këtë ndihmë, ne nuk arritëm të mbulojmë as harxhimet themelore të shërbimeve. Ne kërkojmë ndihmë për të mbijetuar. Ne kërkojmë ndihmë për çdo veprimtari afariste, si për restorantet, kafenetë dhe objektet tjerat që merren me shërbime të gastronomisë. Kërkojmë që ndihma të bazohet në numrin e punonjëseve dhe jo ajo të jetë e njëjtë për të gjithë, pavarësisht personelit të angazhuar”, thotë Perica Golomeiq, përfaqësues i shoqatës së gastronomëve.

Në Maqedoni të Veriut kanë protestuar edhe muzikantët, organizatorët e manifestimeve familjare, dasmave, pronarët e lokaleve të natës e drejtues të bizneseve tjera.

“Ne jemi një nga sektorët më të goditur nga pandemia. Kërkojmë miratimin e shpejtë të një pakoje ekonomike, kërkojmë ndihmë që të mund të shlyejmë borxhet që na janë akumuluar në këto muajt e fundit të mbylljes. Ne, gjithashtu kërkojmë miratimin e protokolleve për punë pasi nëse na lejojnë të punojmë, ne nuk do të kemi zgjidhje tjetër përveç se të mbyllim lokalet tona”, thotë Goran Arsovski, pronar i një lokali të natës në Shkup.

Nga ana tjetër, ministri i Financave, Fatmir Besimi ka bërë të ditur miratimin e Pakos së gjashtë të masave ekonomike, që do të përfshijë të gjithë sektorët në vend.

Mbi 615 milionë denarë apo 10 milionë euro janë paraparë për kompanitë përmes një linje kreditore pa kamatë, të cilat do të përfitojnë nga 3,000 deri më 30,000 euro varësisht numrit të punëtorëve.

Grante janë paraparë për kompanitë që rrisin numrin e punëtorëve apo qarkullimin e mallit.

“Këto masa deri më tani kanë dhënë rezultate, kanë bërë që të ruhen vendet e punës, kanë amortizuar rënien e aktivitetit ekonomik sikur edhe rënien ekonomike për 4.2 për qind. Pa këto masa, rënia ekonomike në vend do të ishte më e thellë apo 8.7 për qind. Edhe në këtë vit do të kemi sfida, ndërsa nuk do të mungojnë edhe masat në përkrahje të ekonomisë vendore”, ka deklaruar ministri i Financave, Fatmir Besimi.

Qeveria e Maqedonisë së Veriut deri më tani kanë ndarë rreth një miliard euro ndihmë për të gjitha kompanitë dhe grupet e qytetarëve në gjendje të rëndë ekonomike.

Ndërkohë, zëvendëskryeministri për Çështje Ekonomike, Fatmir Bytyqi pret që pas një jave të ketë lehtësira në punën e kompanive, meqë siç thotë, gjendja epidemiologjike në vend është drejt përmirësimit.

“Vetëm me koronavirusin nuk mund të bëhet asnjë parashikim, por ne mendojmë që nga data 27 prill, të kemi lehtësira të caktuara të masave, të dhënies së lejes për punë të objekteve të gastronomisë dhe të bizneseve tjera, por gjithçka që do të bëjmë do të kemi kujdes, pasi mbi të gjitha është shëndeti i qytetarëve”, ka deklaruar Bytyqi.

Pas datës 27 prill, masat parashikojnë lejimin e punës së objekteve në hapësirat e jashtme si dhe ndalimin e lëvizjes së qytetarëve nga ora 21:00 deri në orën 05:00.