Ministrat e BE-së do të mbajnë bisedime për Gazën dhe për rritjen e përkrahjes për Ukrainën

Ministrat e Mbrojtjes dhe të Jashtme të Bashkimit Evropian do të bisedojnë për vazhdimin e mbështetjes për Ukrainën, si dhe për gjendjen e rënduar në Rripin e Gazës gjatë dy ditëve të bisedimeve në Kopenhagë, të cilat nisin të premten.
Takimi zhvillohet një ditë pasi Rusia e bombardoi kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, duke i vrarë të paktën 21 njerëz, përfshirë fëmijë, dhe duke plagosur të paktën 48 të tjerë.
Ministrat e Mbrojtjes të BE-së do t’i hapin bisedimet të premten mbi mënyrat për ta rritur mbështetjen ushtarake për Kievin dhe për ta rritur bashkëpunimin e bllokut me industrinë e mbrojtjes së Ukrainës, duke pasur parasysh kufizimet e Shteteve të Bashkuara në mbështetjen me armë.
Bisedimet e ministrave të Jashtëm të shtunën do të përqendrohen në planet për sanksione të mëtejshme ndaj Rusisë, me synim që të ushtrohet trysni mbi presidentin e Rusisë, Vladimir Putin, për ta pranuar një armëpushim dhe për t’u angazhuar në bisedime për paqe.
Kohët e fundit BE-ja ka vënë në shënjestër të ashtuquajturën “flotë në hije” të Moskës, anije të përdorura për të shmangur kufizimet e eksportit të energjisë, si dhe të ardhurat energjetike të saj.
Gjithashtu pritet të diskutohet për garanci të mundshme sigurie për Ukrainën pas përfundimit të luftës, si edhe për mënyrën e trajtimit të aseteve të ngrira të bankës qendrore ruse në BE, që arrijnë shumën prej rreth 210 miliardë euro.
Ministrat e Jashtëm të Ukrainës, Islandës, Norvegjisë dhe Mbretërisë së Bashkuar janë ftuar në Kopenhagë për t’u bashkuar me homologët e tyre të BE-së.
Edhe lufta në Gaza është pjesë e rendit të ditës të shtunën.
BE-ja është e ndarë për mënyrën se si duhet të përgjigjet ndaj një raporti të brendshëm, i cili gjeti se veprimet e Izraelit në këtë territor të shkatërruar bien ndesh me marrëveshjen BE-Izrael që i detyron të dyja palët t’i respektojnë të drejtat e njeriut.
Derisa disa vende të BE-së, përfshirë Francën dhe Spanjën, e mbështesin një qëndrim më të ashpër ndaj Izraelit, të tjera si Gjermania janë kundër sanksioneve.
Lufta në Gazë nisi më 7 tetor 2023, kur Hamasi vrau 1.200 njerëz në jug të Izraelit dhe mori rreth 250 pengje, sipas shifrave izraelite. SHBA dhe BE e kanë shpallur Hamasin organizatë terroriste.
Prej atëherë, më shumë se 62.122 palestinezë janë vrarë gjatë luftës së Izraelit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, e cila është pjesë e qeverisjes së Hamasit dhe e përbërë nga profesionistë mjekësorë.
Përveç këtij bilanci, 154 të rritur kanë vdekur nga shkaqe të lidhura me kequshqyerjen nga fundi i qershorit, kur Ministria nisi t’i llogariste këto raste, dhe 112 fëmijë kanë vdekur nga kequshqyerja që prej fillimit të luftës.
Shtetet e Bashkuara, Katari dhe Egjipti po përpiqen të ndërmjetësojnë për t’i dhënë fund konfliktit.