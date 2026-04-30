Pa tanke, pa karvanë: Moska zvogëlon paradën e përvitshme ushtarake
Rusia ka njoftuar se do ta zvogëlojë paradën e sivjetme për Ditën e Fitores në Sheshin e Kuq të Moskës, për shkak të shqetësimeve për sigurinë. Organizimi i përvitshëm kremton rolin e sovjetikëve në mposhtjen e Gjermanisë naziste në Luftën e Dytë Botërore, por këtë 9 maj nuk do të ketë karvanë automjetesh ushtarake. Vendimi u mor pas valëve të sulmeve ukrainase me dronë ndaj Rusisë, teksa ajo po përballet me pushtim në shkallë të gjerë nga Moska. (Përgatiti: Bujar Tërstena)