Gazetari i REL-it përshkruan skenat “shokuese” pas të shtënave në Darkën e Korrespondentëve në Uashington
Gazetari i Radios Evropa e Lirë, Alex Raufoglu, ka qenë pjesë e Darkës së Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë, kur kanë nisur të shtënat në ambientet e jashtme, të cilat i kanë detyruar agjentët e Shërbimit Sekret që t’i nxjerrin jashtë presidentin dhe zyrtarë tjerë të lartë amerikanë. Një zyrtar i lartë i sigurisë është qëlluar me armë, mirëpo ai ka shpëtuar falë jelekut antiplumb. Duke folur për incidentin, Raufoglu ka thënë se vazhdon të ketë shumë pikëpyetje për motivet dhe planet e sulmuesit. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Arben Hoti)
Përmbajtja
-
-
-
-
-
-