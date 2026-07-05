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Termocentralet lënë shkret mjedisin përreth

Ky pellg gjendet në afërsi të dy termocentraleve në Obiliq. Këta tymtarë konsiderohen ndotësit më të mëdhenj në Kosovë, duke shkaktuar ndotje të tokës, ujit e ajrit.
1 Ky pellg gjendet në afërsi të dy termocentraleve në Obiliq. Këta tymtarë konsiderohen ndotësit më të mëdhenj në Kosovë, duke shkaktuar ndotje të tokës, ujit e ajrit.
Dy termocentralet janë të vjetra, të ndërtuara dekada më parë – duke kontribuar në më shumë ndotje – teksa, teksa ekzekutivi kosovar, në Strategjinë e saj Energjetike 2022-2031, ka paraparë rinovimin e tyre që t’iu afrohen standardeve të kërkuara evropiane për emetimet.
2 Dy termocentralet janë të vjetra, të ndërtuara dekada më parë – duke kontribuar në më shumë ndotje – teksa, teksa ekzekutivi kosovar, në Strategjinë e saj Energjetike 2022-2031, ka paraparë rinovimin e tyre që t’iu afrohen standardeve të kërkuara evropiane për emetimet.
Kështu duket një lule pranë termocentraleve në Obiliq. Në vendet ku toka përballet me ndotje të madhe, bimësia është e rrallë.
3 Kështu duket një lule pranë termocentraleve në Obiliq. Në vendet ku toka përballet me ndotje të madhe, bimësia është e rrallë.
Korporata Energjetike e Kosovësviteve të fundit është përpjekur që të adresojë shqetësimet mjedisore të shkaktuara nga tymtarët e saj.
4 Korporata Energjetike e Kosovësviteve të fundit është përpjekur që të adresojë shqetësimet mjedisore të shkaktuara nga tymtarët e saj.

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Arben Hoti

Kameraman dhe montazhier i Radios Evropa e Lirë në Prishtinë.

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