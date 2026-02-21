Ndryshimet e vogla që çojnë drejt një diete të shëndetshme

5 pyetje është podkast i Radios Evropa e Lirë, ku një temë sqarohet me ndihmën e profesionistëve dhe ekspertëve, përmes përgjigjeve që kapin thelbin. Nga shëndeti e ekonomia, deri te politika dhe ligji, çdo episod sjell bisedë të qartë, verifikim faktesh dhe sqarime të nevojshme.
Shëndeti fillon në pjatën tonë të përditshme. Çdo zgjedhje që bëjmë, nga mëngjesi deri te darka, ndikon drejtpërdrejt në energjinë, përqendrimin dhe mirëqenien tonë. A është vërtet mungesa e kohës arsyeja kryesore pse shumë njerëz nuk ushqehen mirë? A është ushqimi i shëndetshëm luks, apo zgjedhje me rëndësi? Në episodin e 12-të të podkastit 5 pyetje, me dietologen dhe nutricionisten Vala Pupovci flasim për kuptimin e vërtetë të ushqyerjes së shëndetshme, dhe për mitet që e rrethojnë atë.
▶️ Shiko podkastin:
🎧 Dëgjo podkastin:
Podkastin mund ta dëgjoni edhe në Apple Podcasts dhe në Spotify.
Autore: Flaka Zogu | Realizimi teknik: Rrahman Osmani, Mahir Elshani | Producent: Trim Haliti
-
Flaka Zogu
Flaka Zogu është producente për multimedia e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë.