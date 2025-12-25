Serbia: Kanë nisur negociatat mes Rusisë dhe MOL-it hungarez për NIS-in

Ministrja serbe e Minierave dhe Energjisë, Dubravka Gjedoviq Handanoviq, ka thënë më 25 dhjetor se janë duke u zhvilluar negociatat mes aksionarëve rusë në Industrinë e Naftës së Serbisë (NIS) dhe MOL-it të Hungarisë për shitjen e aksioneve të kompanisë.
Ajo ka thënë se NIS-i dhe MOL-i e kanë informuar Zyrën për Kontrollin e Aseteve të Huaja të Departamentit amerikan të Thesarit për këto zhvillime.
“Qeveria hungareze i ka mbështetur bisedimet dhe ne si Qeveri e Serbisë do të ofrojmë mbështetje , në mënyrë që të gjendet një zgjidhje për heqje të sanksioneve dhe krijim të kushteve për t’i garantuar NIS-it një licencë për punë operacionale”, ka thënë zyra e ministres serbe.
Sipas saj, Qeveria e Rusisë e ka informuar Qeverinë e Serbisë se i mbështet negociatat për largimin e kapitalit rus nga NIS-i, prandaj Serbia do t’i mbështesë këto zhvillime.
Ministrja citohet të ketë thënë se nuk ekziston asnjë kapacitet logjistik për të importuar sasinë e nevojshme të produkteve të naftës, andaj bisedimet do të vazhdojnë që NIS-i të rikthejë operimin, pavarësisht kohës që i duhet MOL-it dhe aksionarëve rusë që të dakordohen për marrëveshjen.
Autoritetet amerikane i kanë lëshuar licencë NIS-it një ditë më parë, duke ja zgjatur afatin për negociata për shitjen e aksioneve ruse të kompanisë deri më 24 mars 2026.
Siç ka bërë të ditur Radiotelevizioni i Serbisë më 24 dhjetor, vendimi i autoriteteve amerikane nuk e ka autorizuar NIS-in që të punojë përgjatë kohës së bisedimeve.
Industria e Naftës e Serbisë është në pronësi të Rusisë, përkatësisht të degës së Gazpromit shtetëror rus, Gazprom Neft. Ajo i zotëron 56.16 për qind të aksioneve, Serbia 29.87 për qind ndërsa aksionarë tjerë kanë më pak aksione.
Shtetet e Bashkuara e kanë sanksionuar NIS-in më 9 tetor me qëllim të parandalimit të Rusisë që t’i përdorë të hyrat e energjisë për të financuar luftën në Ukrainë.
Kushti i administratës amerikane për ta larguar NIS-in prej regjimit të sanksioneve është që të lirohet nga pronësia ruse. Uashingtoni e ka zgjatur vazhdimisht afatin e zbatimit të sanksioneve.
Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin ka thënë më 19 dhjetor se Gazprom Neft ka investuar më shumë se 3 miliardë dollarë në NIS dhe që dialogu me Serbinë është duke u zhvilluar, me qëllim të zgjidhjes së problemit.