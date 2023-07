Dashuria lufton frikën e nënave të reja në QKUK  

“Çika po të gjëmon. Do ta marrim për ta kontrolluar për probleme në frymëmarrje”, mban mend Blerina t’i ketë thënë një infermiere, mëngjesin e 4 korrikut.

Gjysma e shtratit qëndronte zbrazur. Herë pas here, bardhësia e çarçafit thyhej nga dora e një nëne, që ishte mësuar që gjatë gjithë natës ta shihte aty vajzën e saj të porsalindur.

Një infermiere që qëndron aty pranë në dhomë, tregon se foshnjat mund të merren për përkujdes shtesë edhe kur problemet nuk janë shumë serioze. E kjo bën që Blerina të shpresojë që, së shpejti, në dhomën me mure ngjyrë bezhe e dysheme gri, nëntë shtretërit të kenë prapë nëntë nëna me nëntë fëmijë.

“Jam mësuar me të. Tash po më duket keq, po e këqyr vendin [ku më parë ishte foshnja] vazhdimisht. Po mërzitem... sefte e kam, të parën”, thotë ajo.

Por, vendi ku kishte fjetur vajza e saj, tani qëndronte zbrazur dhe sytë që më parë rrudhoseshin nga buzëqeshjet vesh më vesh, tani ishin mbushur me lot.

“Përmirësimi i cilësisë së mirëqenies së jetës së fëmijëve” është pjesë e programit qeverisës të Kosovës për periudhën 2021-2025. Radio Evropa e Lirë ka pyetur në Ministrinë e Shëndetësisë se çka do të bëhet lidhur me shëndetin e foshnjave, por, deri në publikimin e këtij artikulli, nuk ka marrë përgjigje.

Njëra prej nënave të shtrira në QKUK, V.K. nga Fushë Kosova, i kishte bërë çantat gati dhe po e priste me qejf momentin kur do të ribashkohej me gjysmën tjetër të familjes së saj.

“Burri dhe djali po më presin poshtë dhe tash do të takohemi. Do të kompletohemi tamam si një familje katëranëtarëshe”, thotë ajo.

Por, qëndrimi i V.K. në QKUK nuk kishte qenë i lehtë. Shkaku i gjakderdhjeve, asaj i kishte rënë të fikët tri herë pas lindjes, ndërsa thotë se vazhdimisht kishte qenë keq emocionalisht pasi që ndihej si “e papastër”.

“Tani ndihem shumë më mirë, më mirë sesa kur kam ardhur. Kam ardhur me dhimbje e po dal pa dhimbje”, thotë ajo.

Përveç frikës se qëndrimi i saj në QKUK mund të zgjatet shkaku i gjakderdhjes, V.K.-në e kishin përcjellë edhe disa shqetësime, si për shembull frika se djali i saj katërvjeçar mund ta xhelozojë motrën e tij të vogël.