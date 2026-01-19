Ndërlidhjet

Rajonet
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit
REL përtej Kosovës

“Të rrëmbyer nga spitalet”: Një mjeke iraniane përshkruan shtypjen brutale

“Të rrëmbyer nga spitalet”: Një mjeke iraniane përshkruan shtypjen brutale “Të rrëmbyer nga spitalet”: Një mjeke iraniane përshkruan shtypjen brutale
Bashkëngjite
“Të rrëmbyer nga spitalet”: Një mjeke iraniane përshkruan shtypjen brutale

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:01:44 0:00

Mijëra iranianë janë vrarë dhe plagosur teksa autoritetet përpiqen të shtypin protestat kundër Qeverisë. Një oftalmologe iraniane, e cila foli për Radion Farda të REL-it nga Evropa, tha se spitalet po përballen me vështirësi të mëdha për t’i trajtuar të gjithë të plagosurit dhe se mjekët janë të mbingarkuar, veçanërisht nga numri i madh i lëndimeve në sy. Ajo shtoi se ka raportime për forcat e sigurisë që marrin pacientë të plagosur nga spitalet, si dhe trupa nga morgjet. (Përgatitën: Flaka Zogu dhe Ibrahim Berisha)

XS
SM
MD
LG