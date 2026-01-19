“Të rrëmbyer nga spitalet”: Një mjeke iraniane përshkruan shtypjen brutale
Mijëra iranianë janë vrarë dhe plagosur teksa autoritetet përpiqen të shtypin protestat kundër Qeverisë. Një oftalmologe iraniane, e cila foli për Radion Farda të REL-it nga Evropa, tha se spitalet po përballen me vështirësi të mëdha për t’i trajtuar të gjithë të plagosurit dhe se mjekët janë të mbingarkuar, veçanërisht nga numri i madh i lëndimeve në sy. Ajo shtoi se ka raportime për forcat e sigurisë që marrin pacientë të plagosur nga spitalet, si dhe trupa nga morgjet. (Përgatitën: Flaka Zogu dhe Ibrahim Berisha)