Ndërlidhjet

Rajonet
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit
Lajme

Oda Ekonomike u bën thirrje partive të shmangin zgjedhjet

Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna.

Oda Ekonomike e Kosovës (OEK) u ka bërë thirrje subjekteve politike që të shmangin zgjedhjet e parakohshme dhe të përqendrohen në sigurimin e stabilitetit institucional, ndërkohë që ende nuk është arritur ndonjë marrëveshje për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit.

Në një letër publike të datës 3 mars, kryetari i OEK-ut, Lulzim Rafuna, ka theksuar se çdo vonesë në procesin e zgjedhjes së presidentit rrit pasigurinë ekonomike dhe ndikon në besueshmërinë e vendit për investitorët.

Thirrja e Odës vjen në një kohë kur kryeministri Albin Kurti dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, po vazhdojnë bisedimet për një kandidat të përbashkët presidencial.

Në rundin e parë të takimeve nuk u arrit konsensus, ndërsa partitë mbeten të ndara mbi mënyrën e përzgjedhjes dhe emrat e mundshëm.

Cilët emra po përmenden për postin e presidentit?
Bashkëngjite
Cilët emra po përmenden për postin e presidentit?
nga Radio Evropa e Lirë

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:01:49 0:00

OEK-u ka vënë në dukje se stabiliteti politik është parakusht për zhvillim ekonomik, duke kujtuar se sektori privat në Kosovë mbetet i ndjeshëm ndaj zhvillimeve ndërkombëtare dhe luhatjeve në treg.

Në letër theksohet nevoja për investime të brendshme dhe të jashtme, si dhe reforma strukturore që rrisin konkurrueshmërinë e vendit.

Sipas Kushtetutës, për të zgjedhur presidentin nevojiten të paktën 80 vota nga 120 deputetë në njërin nga dy rundet e para të votimit, ose 61 vota në rundin e tretë.

Moszgjedhja e tij brenda afateve kushtetuese mund të çojë në shpërndarje të Kuvendit dhe zgjedhje të reja parlamentare.

XS
SM
MD
LG