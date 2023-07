Opozita në kërkim të mënyrave për të kundërshtuar “izolimin” e Kosovës

Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë thonë se duhet të gjejnë mënyra për t’iu kundërvënë politikave të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, të cilat, sipas tyre, po e izolojnë vendin.



Ata pranojnë se për rrëzimin eventual të Qeverisë me mocion mosbesimi, tash për tash, nuk kanë vota.



Komentet vijnë në kohën kur Qeveria e Kosovës po përballet me trysninë e bashkësisë ndërkombëtare për të shtensionuar situatën në veri të vendit.

Në këtë zonë të banuar me shumicë serbe, tensionet janë të larta qysh në fund të majit, kur kryetarët shqiptarë të komunave kanë hyrë në zyrat e tyre, përkundër rezistencës së banorëve lokalë serbë.



Protestat e tyre kanë kulmuar edhe në përleshje të dhunshme, me dhjetëra të plagosur - në mesin e të cilëve edhe ushtarë të misionit të NATO-s, KFOR.



Bashkimi Evropian, ashtu si edhe Shtetet e Bashkuara, kanë ndërmarrë tashmë masa ndëshkuese për Kosovën - përfshirë pezullim fondesh, stërvitjesh ushtarake dhe takimesh të nivelit të lartë - për shkak të, siç është thënë, mospërfilljes së kërkesave të tyre për shtensionomin e situatës.



Sipas disa përfaqësuesve opozitarë, këto masa e izolojnë Kosovën.

“Të merremi vesh me pushtetin ose ta rrëzojmë Qeverinë”

Xhavit Haliti, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës në opozitë, thotë për Radion Evropa e Lirë se ndikimi i partive opozitare te Qeveria, për të gjetur një shtegdalje nga situata e krijuar, është tejet i vogël.



Sipas tij, këtë e pengojnë në masë të madhe “inatet” mes kryeministri Kurti dhe figurave të caktuara opozitare, në lidhje me, siç pretendon, gabimet e njëri-tjetrit.



Haliti thotë se opozita dhe pushteti duhet ta gjejnë mënyrën e “bisedimit të sinqertë për të ardhmen e vendit”.



“Tani, në variantin tjetër të idesë që të rrëzohet Qeveria, kuptohet që opozita nuk i ka numrat. Mesa kam parë, opozita nuk është e interesuar që të fillojë ndonjë lëvizje me protesta dhe me çështje të tjera, për t’iu kundërvënë politikave të Qeverisë. Kështu që, rruga e vetme është që të merremi vesh [me pushtetin]. Nëse jo, atëherë varianti tjetër është që të na ndihmojnë të tjerët për t’i bërë numrat [e votave], që të bjerë Qeveria”, thotë Haliti.

Megjithatë, shton ai, rrëzimi i Qeverisë së Kurtit nuk është zgjidhje në këtë moment, sepse krijimi i institucioneve të reja, pastaj, do të marrë tre-katër muaj kohë.



Aktualisht, Lëvizja Vetëvendosje e Kurtit ka 56 deputetë në Kuvendin e Kosovës me gjithsej 120 ulëse.

"Opozita t’i bashkohet nismës së LDK-së”

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës në opozitë, Lumir Abdixhiku, paralajmëroi “idenë e nisjes së artikulimit të një mendimi të përbashkët”, për t’iu kundërvënë “politikave përplasëse të Qeverisë së Kosovës me aleatët historikë”.

Siç tha vetë Abdixhiku, në takime do të ftohen përfaqësues të shoqërisë nga të gjitha fushat, përfshirë edhe partitë politike, për t’i njoftuar dhe biseduar me ta për “planin e LDK-së për kapërcimin e izolimit dhe krizës’.



Nënkryetari i LDK-së, Lutfi Haziri, thotë për Radion Evropa e Lirë se kjo iniciativë ka për qëllim të dëshmojë se populli i Kosovës është dhe do të mbetet pro-evropian dhe pro-amerikan, pavarësisht se Qeveria e tij “po i dëmton raportet me partnerët perëndimorë”.



“Ne besojmë shumë që, në këtë rrafsh, opozita duhet t’i bashkohet kësaj iniciative të kryetarit të LDK-së dhe të vazhdojmë bashkë të ecim në këtë drejtim”, thotë Haziri.



Haziri, po ashtu, shfaq dyshime për suksesin e një mocioni eventual të mosbesimit ndaj Qeverisë.

*Video nga arkivi: Çfarë po kërkojnë diplomatët e huaj e çfarë po u ofron Kurti?

“E pamundur të bëjmë më shumë”

Ramush Haradinaj, kryetar i partisë tjetër opozitare, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, doli me idenë e mocionit të mosbesimit qysh në fillim të qershorit, duke e cilësuar atë si “zgjidhje të duhur”.

Qëndrim të ngjashëm shprehu edhe më 2 korrik, duke thënë se “mocioni për shkarkimin e Albin Kurtit sot është interes kombëtar”. Ai e ftoi opozitën, por edhe deputetët e pushtetit që t’i bashkohen.



Time Kadrijaj, deputete e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se opozita është e vetëdijshme se pa ndihmën e deputetëve nga pushteti, mocioni i mosbesimit ndaj Qeverisë së Kurtit nuk mund të jetë i suksesshëm.



“Mund të organizojmë debate, mund të organizojmë tryeza, një front opozitar... Ndoshta janë alternativë edhe protestat, por ende nuk ka ndonjë përcaktim të tillë. Opozita nuk ka heshtur, por e keqja është se kjo Qeveri i ka votat në Kuvendin e Kosovës dhe, përderisa i ka votat, është e pamundur të bëjmë diçka”, thotë Kadrijaj për Radion Evropa e Lirë.

Maliqi: Opozita në grackë politike

Njohësi i proceseve politike në Kosovë, Agon Maliqi, thotë se partitë opozitare ndodhen në situatë të vështirë, sepse konteksti politik është “grackë politike” edhe për to.



“Kjo veçanërisht është problematike, në rast se vazhdojnë thirrjet për rrëzimin e Qeverisë. Për shkak të numrave [të votave], nëse shikohet matematika, do të jenë të nevojshme edhe votat e Listës Serbe [partisë më të madhe të serbëve të Kosovës]. Në këtë kontekst, opozita është në dilemë të madhe dhe në një situatë të rrëshqitshme në aspektin politik”, thotë Maliqi për Radion Evropa e Lirë.



Megjithatë, ai vlerëson se opozita, për çdo eventualitet, duhet të përgatitet për zgjedhje të parakohshme, në rast se Qeveria mendon se ka nevojë për mandat të ri - qoftë për kursin e saj ekzistues, qoftë për një kurs që çon drejt kompromiseve.

Në një situatë të tillë, shton Maliqi, opozita duhet të jetë gati dhe të shkojë në zgjedhje me platformë të përbashkët për mandat teknik dhe me kandidat të përbashkët për kryeministër.



“Mendoj se [opozita] është e pafuqishme me numrat që i ka. Është e pafuqishme për shkak të dominimit dhe hegjemonisë që e ka kryeministri Kurti në opinionin publik, veçanërisht rreth temës së veriut dhe negociatave. Por, mendoj se nuk është krejtësisht e pafuqishme nëse punon bashkë dhe bashkëpunon edhe me elemente që mund të jenë të pakënaqura brenda shumicës ekzistuese. Në atë kontekst, opozita ka hapësirë manovruese për të diktuar rrjedhën e zhvillimeve”, thotë Maliqi.



Kurti i cilësoi si “të padrejta” masat ndëshkuese të komunitetit ndërkombëtar për Kosovën.

BE-ja dhe SHBA-ja kërkojnë prej tij që t’i tërheqë kryetarët shqiptarë nga objektet komunale në veri dhe të organizojë zgjedhje të reja. Nga Serbia, ndërkaq, kërkojnë të sigurojë pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet eventuale.



Deri më tash, nuk ka asnjë hap drejt përmbushjes së këtyre kërkesave.



Kurti këmbëngul se nuk mund të bëjë kompromise me kushtetutshmërinë e vendit.

Sipas tij, zgjedhjet e 23 prillit, nga të cilat kanë dalë kryetarët shqiptarë, por të cilat janë bojkotuar nga komuniteti serb, kanë qenë të ligjshme.