Opozita e Serbisë sfidon Listën Serbe në zgjedhjet lokale në Kosovë

Takimi i opozitës nga Serbia dhe përfaqësuesve të serbëve nga Kosova

Në shtator të vitit të kaluar, në Beograd u mbajt një takim mes politikanëve dhe aktivistëve nga Kosova dhe përfaqësuesve të partive opozitare në Serbi. Takimi u organizua nga lëvizjet politike nga Kosova: Këshilli Kombëtar Serb, Forumi Kombëtar Serb dhe Lëvizja Popullore Atdheu.

Millija Bishevac, lider i Lëvizjes Popullore Serbe, në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë atëkohë deklaroi se partitë opozitare në Serbi do të mbështesin një politikë “autoktone” të serbëve në Kosovë, e cila do të merret me “interesat e vërteta” të komunitetit të tyre, dhe se “qendra e tyre nuk do të jetë as në Beograd dhe as në Prishtinë”.

Partitë politike të serbëve në Kosovë kanë akuzuar Listën Serbe se nuk i mbron interesat e komunitetit serb, se nuk punon për përmirësimin e kushteve të jetesës, se i nënshtrohet presioneve nga Beogradi dhe se zyrtarët e saj janë të përfshirë në afera korruptive.

Disa liderë të opozitës në Serbi, atëbotë deklaruan se është e domosdoshme të krijohet një alternativë politike ndaj Listës Serbe dhe se takimi i 28 shtatorit 2024 ishte një paralajmërim në këtë drejtim.