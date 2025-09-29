Orbani thotë se Ukraina nuk është “shtet sovran”

Kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban ka thënë të hënën se Ukraina nuk është shtet sovran, teksa iu përgjigjur akuzave se dronët hungarezë të zbulimit kanë hyrë në hapësirën ajrore të saj – një tjetër rast që i ka tensionuar marrëdhëniet mes Kievit dhe Budapestit.
“Ukraina nuk është në luftë më Hungarinë, është në luftë më Rusinë. Ajo duhet të shqetësohet për dronët në kufirin e saj lindor”, ka thënë kryeministri hungarez gjatë një bisede të realizuar në një podkast me bindje të krahut të djathtë.
“Unë iu besoj ministrave të mi, por le të themi se dronët kanë hyrë disa metra atje, dhe çka ndodhi? Ukraina nuk është shtet i pavarur. Ukraina nuk është shtet sovran. Ukraina financohet prej nesh, e financon Perëndimi edhe me armë”, ka deklaruar Orbani.
Në një përgjigje ndaj komenteve të Orbanit, ministri i Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha, ka thënë në një postim në X – dikur Twitter – se lideri hungarez vazhdon të jetë “i helmuar nga propaganda ruse”.
Për dallim prej pjesës më të madhe të liderëve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, Orbani i ka ruajtur lidhjet miqësore me Rusinë, dhe ka ngritur pikëpyetje për logjikën e ndihmës ushtarake të Perëndimit ndaj Kievit, qëndrim që shpesh e ka përplasur me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelensky.
Të premten, Zelensky ka thënë se dronët e zbulimit që e kanë shkelur hapësirën ajrore të Ukrainës janë nisur prej Hungarisë për të kontrolluar potencialin industrial në zonat kufitare perëndimore.
Ministri i Jashtëm hungarez, Peter Szijjarto, i ka hedhur poshtë akuzat, duke thënë se Zelensky “ka luajtur mendsh”.
Si sinjal për rritje tensionesh mes dy vendeve, Hungaria ka thënë të hënën se do të bllokojë qasjen në 12 gazeta ukrainase, pas një veprimi të ngjashëm të Kievit.
Më herët gjatë këtij muaji, Ukraina i ka bllokuar disa faqe online që i ka konsideruar se kanë qasje pro-ruse. Aty janë përfshirë tetë portale në gjuhën hungareze, në mesin e tyre edhe një faqe e njohur për qasje pro Qeverisë hungareze.