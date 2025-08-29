Osmani për formimin e institucioneve: Të gjendet një zgjidhje në përputhje me Kushtetutën sa më parë

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, u ka bërë thirrje partive parlamentare ta gjejnë një zgjidhje në përputhje me Kushtetutën e vendit për t’i themeluar Kuvendin dhe Qeverinë e re sa më parë që jetë e mundur.
Thirrja e Osmanit vjen në një kohë kur Kuvendi ka mbetur peng i zgjidhjes së nënkryetarit të vet nga pakica serbe – hapi i fundit i nevojshëm për konstituimin e Kuvendit përfundimisht.
Këtë javë u duk sikur Kosova do të bëhej me Kuvend të ri më në fund pas një ngërçi të gjatë pas zgjedhjeve të shkurtit, sepse zgjodhi kryetarin dhe katër nënkryetarët.
Megjithatë, partitë parlamentare kanë hasur sërish në mospajtime për votimin e nënkryetarit nga pakica serbe në Kuvend.
“Që Kuvendi të konstituohet urgjentisht, që qeveria të zgjidhet po ashtu urgjentisht, çdo ditë e humbur është ditë e humbur për Kosovën, për popullin e saj, për perspektivën tonë euroatlantike, kështu që shpresoj që të gjendet një zgjidhje në përputhje me Kushtetutën sa më parë që të jetë e mundur”, tha Osmani.
Një ditë më parë, deputetët nuk e votuan asnjë nga kandidatët e Listës Serbe të hedhur në votim përmes shortit për nënkryetar të Kuvendit.
Vota nuk mori as deputeti tjetër serb, Nenad Rashiq nga Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, i cili nuk përkrahet nga Lista Serbe.
Rashiq – i cili nuk ishte votuar as në seancën e kaluar – i mori 56 vota për, 1 kundër, ndërsa 20 deputetë abstenuan.
Deputetët do të mblidhen sërish të shtunën për ta vazhduar seancën konstituive aty ku ka mbetur të enjten.
Votimi ndaras për nënkryetarët nga pakicat ka nxitur dyshime se mund të jetë shkelur Kushtetuta e vendit, pasi në të kaluarën ata janë votuan në një pako.
Osmani tha se “nuk dua ta jap interpretime kushtetuese për këtë situatë”, kur u pyet për votimin ndaras nga gazetarët pasi bëri homazhe te Monumenti i Personave të Zhdukur në Prishtinë, në shënim të Ditës Ndërkombëtare të të Zhdukurve me Dhunë.
Dita Ndërkombëtare e Viktimave të Zhdukjeve me Dhunë shënohet më 30 gusht.
Gjatë luftës në Kosovë janë vrarë rreth 13,000 njerëz, janë zhvendosur mbi 800,000, ndërsa janë zhdukur rreth 6,000, prej të cilëve rreth 1.600 janë ende të pagjetur.
Qindra trupa të shqiptarëve të vrarë të Kosovës janë gjetur në varrezat masive në Serbi.