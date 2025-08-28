Izmaku: Basha të japë dorëheqje ose të shkarkohet
Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e Nismës Socialdemokrate, Xhevahire Izmaku, ka kërkuar largimin e kryeparlamentarit Dimal Basha nga posti që mori dy ditë më parë.
Një punim i vitit 2012, në të cilin bashkautor ishte edhe Basha i Lëvizjes Vetëvendosje, ka nxitur reagime të shumta në Kosovë. Në punimin me titullin: “Globalizmi në Ballkanin Perëndimor: Krimi transnacional, islami fundamentalist dhe aleancat e padrejta”, thuhej se “sipas rasteve të hetuara, fondet për UÇK-në erdhën nga shqiptarë të zakonshëm në diasporë, por edhe nga trafikantët e drogës që operonin në gjithë Evropën Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara”.
Pas raportimeve nga mediat për këtë punim, Basha mohoi se ka shkruar ndonjëherë kundër Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Të enjten, në një konferencë për media, ai u distancua sërish nga artikulli kundër UÇK-së.
"Jo, nuk kalon ky turp me një konferencë për shtyp! Dorëheqje ose shkarkim!", ka shkruar Izmaku në Facebook.
"Kërkoj që jo vetëm ne që ngritëm dorën kundër, por edhe njerëzit me gjykim të shëndoshë dhe ata që e duan vendin e sakrificën e UÇK-së, edhe brenda VV-së, të kërkojnë dorëheqjen e menjëhershme të Dimal Bashës", është shprehur ajo.
"Një njeri që ka bashkautorësi në punime shkencore kundër UÇK-së, në linjë me Serbinë, Dik Martyn dhe Rusinë, nuk mund dhe nuk guxon të udhëheqë Kuvendin e Kosovës", ka thënë Izmaku.
Deputetja e Nismës ka thënë se Partia Demokratike e Kosovës (PDK) dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), deputetë të të cilave votuan për zgjedhjen e Bashës kryeparlamentar, duhet të japin llogari për, siç ka thënë ajo, "këtë shkarje të rëndë".
"Punimet shkencore nuk botohen me bashkautorësi pa besim dhe pa përputhje në qëndrime. Me votën e tyre, ata e bënë këtë narrativë pjesë të institucionit më të lartë të vendit", është shprehur Izmaku.
Basha distancohet sërish nga artikulli kundër UÇK-së
Kryetari i porsazgjedhur i Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha, e ka distancuar sërish veten nga një artikull që flet për ish-Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).
Në punimin ku ai është bashkautor, thuhet se “sipas rasteve të hetuara, fondet për UÇK-në erdhën nga shqiptarë të zakonshëm në diasporë, por edhe nga trafikantët e drogës që operonin në gjithë Evropën Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara”.
Basha tha se “distancohem nga të gjithë ata që kanë shkruar kundër kësaj vlere”.
“Dua të deklaroj me përgjegjësinë më të madhe qytetare dhe kombëtare që kurrë në jetën time nuk është shkruar dhe nuk do të gjendet asnjë përmbajtje që bie ndesh me vlerën e shenjtë të popullit tonë”, tha Basha.
Një ditë më parë, ai kishte thënë në Facebook se kontributi i tij në këtë punim ishte vetëm në Kapitullin 3, “i cili trajton depërtimin e Islamit fundamentalist në Evropën Juglindore, me fokus Kosovën”.
Ndërkohë, Basha tha se Kuvendi do t’i vazhdojë punimet me shortin për kandidatët për nënkryetarin serb të Kuvendit.
Basha bëri thirrje që deputetët ta votojnë Nenad Rashiqin për nënkryetar të Kuvendit nga pakica serbe.
“Mendoj se është akt patriotik ta votojmë sot dhe në kryesi të Kuvendit ta kemi një nënkryetar që e njeh Republikën e Kosovës dhe punon për interesat e saj”, tha Basha.
Gjatë vazhdimit të seancës konstituive të martën, Rashiq ishte hedhur në votim me short, por nuk arriti t’i merrte votat e mjaftueshme për t’u zgjedhur.
“Siç e dini që Rashiqi është hedhur në votim vetëm një herë, Gjykata Kushtetuese ka thënë që një kandidat mund të kandidohet deri në tri herë. Pra, janë edhe dy hera që ai të votohet”, shtoi Basha.
Rashiq është kryetar i partisë serbe për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, dhe njëri i afërt me kreun e Lëvizjes Vetëvendosjes dhe kryeministrin në detyrë, Albin Kurti.
Ndiqeni REL-in edhe në...
Murati: Rashiq është mundësia e vetme
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Hekuran Murati, u ka bërë thirrje deputetëve ta votojnë Nenad Rashiqin nënkryetar të Kuvendit të Kosovës nga pakica serbe.
Në një postim në Facebook, Murati tha se deputetët kanë dy mundësi: “Të zgjedhin njërin nga 9 deputetët e Listës Serbe, që nënkupton dikush i dirigjuar nga terroristi Millan Radoiçiq në kryesi të Kuvendit, apo të zgjedhin një deputet si z. Nenad Rashiq që nuk është nga Lista Serbe”.
Ai e përsëriti qëndrimin e Vetëvendosjes së nuk do të votojë për asnjë nga nëntë deputetët e Listës Serbe, “e cila punon kundër Republikës së Kosovës”.
“Prandaj i vetmi opsion që mbetet për t’u zgjedhur nënkryetar i Kuvendit është z. Rashiq”, shtoi ai.
Rashiq nuk i mori votat e nevojshme për t’u zgjedhur në seancën e kaluar.
Sa për t’jua kujtuar, zgjedhja e nënkryetarit të pestë do të përmbyllte konstituimin e Kuvendit të Kosovës.