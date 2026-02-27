Pakistani sinjalizon për “luftë të hapur” kundër qeverisë talibane në Afganistan

Disa shpërthime kanë goditur Kabulin disa orë pasi Afganistani dhe Pakistani këmbyen sulme në rajonin kufitar. Dhuna shpërtheu pas disa ditësh tensione të larta dhe një zyrtar i lartë në Islamabad tha se kjo është "luftë e hapur".
“Kupa e durimit është mbushur. Tani është luftë e hapur mes nesh dhe jush [Afganistanit]”, tha ministri pakistanez i Mbrojtjes, Khawaja Muhammad Asif të premten.
Burimet lokale i thanë Radios Mashaal të Radios Evropa e Lirë se katër lokacione ishin nën sulm në kryeqytetin afgan, Kabul në orët e para të 27 shkurtit, si dhe një bazë ushtarake në rajonin e Kandaharit.
Aeroplanë ushtarakë janë dëgjuar duke fluturuar teksa janë dëgjuar shpërthime në Kabul.
Zabihullah Mujahid, zëdhënës i qeverisë së udhëhequr nga talibanët në Afganistan, konfirmoi sulme në “disa zona të Kabulit, Kandaharit dhe Paktias”. Ai shtoi se nuk ka raportime për viktima.
Ushtria pakistaneze konfirmoi se aeroplanët e saj ushtarakë kanë bombarduar Kabulin. Mosharraf Zaidi, zëdhënës i Qeverisë pakistaneze tha përmes rrjeteve sociale se “kundërsulmet ndaj caqeve në Afganistan po vazhdojnë”.
Sulmet në Kabul vijnë pas një përshkallëzimi të madh të armiqësive mes qeverisë afgane të udhëhequr nga talibanët dhe Islamabadit.
Vetëm disa orë më herët, Mujahidi tha se Kabuli kishte nisur “një operacion sulmues në shkallë të gjerë kundër qendrave ushtarake dhe instalimeve ushtarake pakistaneze përgjatë Vijës Durand”, një kufi i paqëndrueshëm që përshkon territoret tradicionale fisnore të pashtunëve dhe baluçëve.
Ministria e Mbrojtjes e talibanëve pretendoi se 55 pjesëtarë të forcave të sigurisë së Pakistanit ishin vrarë, ndërsa dy baza dhe 19 poste ishin marrë nën kontroll përtej kufirit nga forcat e saj.
Trupat e Islamabadit u kundërpërgjigjën, thanë zyrtarët pakistanezë, ndërsa Zaidi deklaroi se gjithsej 133 pjesëtarë talibanë afganë janë “konfirmuar të vrarë” dhe mbi 200 të tjerë janë plagosur.
“Vlerësohet se ka edhe shumë viktima të tjera nga sulmet ndaj objektivave ushtarake në Kabul, Paktia dhe Kandahar”, shtoi ai.
Këto pretendime të të dyja palëve nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur, megjithatë një banor lokal i Kabulit i tha Radios Mashaal të REL-it se një “shpërthim i madh” tronditi qytetin.
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, tha se forcat e shtetit të tij janë të gatshme të “mbrojnë sigurinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit”.
“Ushtria pakistaneze është e vendosur të mos lejojë që paqja dhe siguria e vendit të komprometohen në asnjë rrethanë”, shkroi ai në X.
Vala më e fundit e sulmeve erdhi pasi sulmet ajrore pakistaneze, katër ditë më parë, vranë të paktën 18 persona në provincat Nangarhar dhe Paktika të Afganistanit.
Pakistani tha se i kreu ato sulme ndaj shtatë caqeve militante brenda Afganistanit si një “përgjigje hakmarrëse” ndaj sulmeve të fundit vetëvrasëse, të cilat tha se ishin kryer nga ekstremistë me bazë në Afganistan. Pakistani pretendoi se nga këto sulme u vranë 80 militantë.
Strukturat e sigurisë afgane të drejtuara nga talibanët e mohuan këtë pretendim, duke e cilësuar si “të rremë”, teksa zyrtarë qeveritarë thanë gjithashtu se po përgatisnin “një përgjigje të përshtatshme dhe të kalkuluar”.
Afganistani i mohon akuzat e Pakistanit se po strehon talibanët pakistanezë, që janë një degë e talibanëve afganë që duket se operojnë në mënyrë të ndarë.
Tensionet kanë qenë të larta mes dy shteteve që kur Pakistani kreu sulme ajrore ndaj Kabulit në tetor të vitit 2025, dhe më pas kreu sulme shtesë në territorin afgan.
Dhjetëra ushtarë nga të dyja palët u vranë në përleshje me artileri dhe shkëmbime të rënda zjarri vitin e kaluar, para se të arrihej një armëpushim, që u ndërmjetësua nga Katari.
Megjithatë, disa runde bisedimesh të ndërmjetësuara nga Katari dhe Turqia, që kishin për synim uljen e tensioneve përgjatë kufirit, kanë dështuar të sjellin një përparim afatgjatë.