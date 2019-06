Parada e Krenarisë, mundësi për avancimin e të drejtave të komunitetit LGBTI

Një javë para organizimit të Paradës së Krenarisë, që për herë të parë do të mbahet në Maqedoninë e Veriut, aktivistët për të drejtat e komunitetit LGBTI (homoseksual, lesbike, biseksual, transgjinor dhe interseksual), thonë se qytetarët shumë pak arrijnë të njohin diskriminimin mbi bazë të orientimit seksual.

Aktivistët, si shumë problematike e shohin mosveprimin e institucioneve edhe në rastet kur cenohen të drejtat e pjesëtarëve të komunitetit LGBTI, veçanërisht pas denoncimeve për përdorimin e gjuhës së urrejtjes në rrjetet sociale.

Bekim Asani, drejtues i organizatës joqeveritare “United Tetovë”, që ka në fokus të drejtat e komunitetit LGBTI, thotë se shoqëria në Maqedoninë e Veriut po fillon që të bëhet më e hapur ndaj të drejtave të këtij komuniteti, megjithëse thekson se situata është më e vështirë në qytetet më të vogla të vendit, nëse krahasohen me kryeqendrën, Shkupin.

“Gjatë viteve të fundit po zhvillohet një aktivizëm më i madh në vendin tonë dhe mendoj se shoqëria këtu ngadalë, por megjithatë gjithnjë e më shumë bëhet më përkrahëse se ndaj të drejtave të komunitetit LGBTI. Megjithëse situata ndryshon nga qyteti në qytetet, ku personat LGBTI jetojnë, punojnë. Mendoj se ngritja e nivelit të mbështetjes së të drejtave të LGBTI-së është si rrjedhojë e informimit më të madh të qytetarëve, por edhe punës sonë si aktivistë për promovimin e të drejtave të komunitetit LGBT”, thotë për Radion Evropa e Lirë, kryetari i shoqatës “United Tetovë”, Bekim Asani.

Ndërkaq, Elena Petrovska, aktiviste për të drejtat e komunitetit LGBTI, nga organizata joqeveritare “Hera”, për Radion Evropa e Lirë thotë se çrrënjosja e paragjykimeve duhet të fillojë me veprimin e institucioneve, veçanërisht tani kur ka më shumë kushte, pas miratimit të Ligjit kundër diskriminimit.

Zbatimi i tërësishëm në praktikë i Ligjit kundër diskriminimit, thekson Petrovska, paraqet një mundësi e mire për realizimin e më shumë të drejtave për pjesëtarët e komunitetit LGBTI.

“Do të thotë se duhet punuar në më shumë fusha, nga të cilat njëra është arsimi. Ende kemi shumë libra të cilat nuk kanë pësuar ndryshime me përmbajtje diskriminuese, që në formë të konsiderueshme përforcon paragjykimet ndaj komunitetit LGBTI”, thotë aktivistja Elena Petrovska.

Ajo nënvizon se organizmi i Paradës së Krenarisë në një mënyrë do të krijojë mundësi që opinioni të njoftohet me problemet me të cilat përballet ky komunitet në Maqedoninë e Veriut, por mbi të gjitha për të pranohet se ata janë pjesë e shoqërisë.

“Bëhet fjalë për një paradë ku pjesëtarët e LGBTI-së do të mund të demonstrojnë praninë e tyre, nevojën për mundësi të barabarta, siguri dhe mbrojtje nga diskriminimi”, thotë Petrovska.

Por, nga organizata “United Tetovë” kanë frikë se hapësira e ngushtë kohore, pas miratimit të Ligjit për mbrojtje nga diskriminimi dhe organizimi i Paradës së Krenarisë, lë shumë dyshime sesa është zbatuar në praktikë ligji në fjalë.

“Shoqata ‘United Tetovë’, si e vetmja shoqatë (për komunitetin LGBTI), e cila funksionon jashtë kryeqendrës, në këtë moment nuk e sheh si prioritet organizimin e Paradës së Krenarisë sepse mendojmë se ka pak kohë në dispozicion që të sensibilizohet anëtarësia për rëndësinë e kësaj parade. Anëtarësia e organizatës sonë mendon se është paksa herët që të organizohet një paradë e tillë, duke marrë parasysh se vetëm para disa muajve u miratua Ligji për mbrojtje nga diskriminimi dhe duhet kohë që të shihet se sa ky ligj në realitet do të funksionojë në praktikë”, thotë Bekim Asani.

Ndryshe, organizatorët e Paradës së Krenarisë, e cila është caktuar për 29 qershor, thonë se kjo ngjarje do të jetë një formë proteste për afirmimin, mbështetjen dhe mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBTI.