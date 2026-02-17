FSK-ja dhe Policia demonstrojnë kapacitetet në 18-vjetorin e pavarësisë

Njësi të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Policisë së Kosovës parakaluan më 17 shkurt në qendër të Prishtinës, në kuadër të ceremonive shtetërore për shënimin e 18-vjetorit të pavarësisë së vendit.
Parakalimi, i shoqëruar nga automjete ushtarake dhe pajisje të avancuara, pasqyroi përpjekjet për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe të sigurisë së vendit, si dhe gatishmërinë e institucioneve për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial.
Presidentja Vjosa Osmani, si komandante supreme e FSK-së, theksoi se pavarësia e Kosovës është rezultat i sakrificës dhe luftës për liri, duke nënvizuar se “pa kontributin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, pavarësia nuk do të ishte realiteti që festojmë sot”.
Ajo shtoi se përgjegjësi e brezit të sotëm është ta bëjë Kosovën më të drejtë për fëmijët dhe më të fortë për të ardhmen.