FSK-ja dhe Policia demonstrojnë kapacitetet në 18-vjetorin e pavarësisë

Njësi të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Policisë së Kosovës parakaluan më 17 shkurt në qendër të Prishtinës, në kuadër të ceremonive shtetërore për shënimin e 18-vjetorit të pavarësisë së vendit.

Parakalimi, i shoqëruar nga automjete ushtarake dhe pajisje të avancuara, pasqyroi përpjekjet për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe të sigurisë së vendit, si dhe gatishmërinë e institucioneve për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial.

Presidentja Vjosa Osmani, si komandante supreme e FSK-së, theksoi se pavarësia e Kosovës është rezultat i sakrificës dhe luftës për liri, duke nënvizuar se “pa kontributin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, pavarësia nuk do të ishte realiteti që festojmë sot”.

Ajo shtoi se përgjegjësi e brezit të sotëm është ta bëjë Kosovën më të drejtë për fëmijët dhe më të fortë për të ardhmen.

Forca e Sigurisë së Kosovës është në proces të transformimit në ushtri me kapacitete të plota.
Procesi i transformimit të FSK-së ka nisur në vitin 2018 dhe, sipas planifikimeve zyrtare, pritet të përfundojë në vitin 2028.
FSK-ja ka përmbushur tashmë objektivin për 5.000 trupa të rregullta.
Sipas zyrtarëve të Mbrojtjes, ende mbetet për t’u plotësuar komponenti rezervë, i cili parashihet të përbëhet nga 3.000 pjesëtarë.
Arben Hoti

Arben Hoti është kameraman dhe montazhier i Radios Evropa e Lirë në Prishtinë.

