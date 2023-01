Përkthyesi që promovon bukuritë e Shqipërisë

Pasioni për natyrën duket se ka lindur bashkë me të. Nëse pesë ditë të javës e gjejnë mbi libra, për shkak të profesionit si përkthyes, fundjava për Anri Pashajn është për destinacione dhe zbulime të reja në Shqipëri dhe më gjerë. Në rrjetet sociale ka të postuara fotografi të vargmaleve, majave të larta, shpellave, piktogrameve dhe petroglifeve - gdhendjeve shkëmbore parahistorike - pastaj fosileve detare, stalaktiteve dhe stalagmiteve, bimëve të rralla etj. Këto zbulime dhe imazhe të tij janë shpërndarë shpesh edhe nga Ministria e Kulturës e Shqipërisë dhe institucione të tjera, me qëllim promovimin e këtij vendi.

Udhëtimet me “të panjohur”

Çdo fundjavë, ai i bën thirrje përmes rrjeteve sociale kujtdo që dëshiron t’i bashkohet në rrugëtimet e tij. Ai tregon se interesimi është i madh dhe se rrallëherë i ndodh që të dalë i vetëm.



Nëse në fillim eksplorimet i bënte me miq të afërt, sot i bashkohen miq virtualë, që i takon për herë të parë kur nisin udhëtimin e paralajmëruar.



“Unë postoj shumë fotografi dhe video me komente informuese për objektin e udhëtimit, por edhe për aspektin kontekstual të lidhur me të, si: florën, faunën, peizazhin, historinë, etnokulturën, arkeologjinë, paleontologjinë, gjeologjinë dhe gjithçka që di”.



“Kam mijëra kontakte në Facebook dhe, sigurisht, pjesën më të madhe të tyre nuk e njoh personalisht. Me një pjesë të mirë të atyre që vijnë me mua të shtunave nëpër ekskursione, jam takuar për herë të parë kur kanë ardhur në makinë për t’u nisur bashkë”, tregon përkthyesi i pasionuar pas eksplorimit të natyrës.