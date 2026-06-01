Nga fushëbeteja në garë: Pilotët ukrainas të dronëve maten larg vijave të frontit
Rreth 300 operatorë ukrainas të dronëve së voni u larguan nga vijat e frontit për të garuar në ngjarjen e quajtur “Dronët e egër”, ku shfaqën aftësitë që kanë përsosur në vijat e frontit. Gara e mbajtur në rajonin e Lvivit u mundësoi atyre të mburreshin, të ndanin njohuritë dhe mendimet e tyre me kompanitë e mbrojtjes që qëndrojnë pas teknologjisë që po përdoret në luftën me Rusinë. (Përgatitën: Mimoza Sadiku & Rrahman Osmani)