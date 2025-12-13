Sa të sigurt janë fëmijët në internet në Kosovë?

5 pyetje është podkast i Radios Evropa e Lirë, ku një temë sqarohet me ndihmën e profesionistëve dhe ekspertëve, përmes përgjigjeve që kapin thelbin. Nga shëndeti e ekonomia, deri te politika dhe ligji, çdo episod sjell bisedë të qartë, verifikim faktesh dhe sqarime të nevojshme.
A duhet Kosova ta kufizojë përdorimin e rrjeteve sociale për fëmijët, duke parë shembujt e disa shteteve të tjera? Në episodin e dytë të podkastit 5 pyetje, diskutojmë për sigurinë e fëmijëve në internet dhe rreth rreziqeve digjitale me Blerton Abazin, profesor i kibernetikës.
Autore: Flaka Zogu | Realizimi teknik: Rrahman Osmani, Mahir Elshani | Producent: Trim Haliti
Flaka Zogu
Flaka Zogu është producente për multimedia e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë.