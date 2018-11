Policia arreston disa persona nën dyshimin për vrasjen e Oliver Ivanoviqit

Policia e Kosovës ka arrestuar sot katër persona në veri të Mitrovicës, tre prej të cilëve, janë të dyshuar në lidhje me vrasjen e politikanit serb nga kjo pjesë e Kosovës, Oliver Ivanoviq.

Arrestimet janë bërë me kërkesën e Prokurorisë Speciale të Kosovës. Gjatë kohës së aksionit të policisë, në veri të Mitrovicës, së banuar me shumicë serbe, është lëshuar edhe alarmi që paralajmëronte rrezikun e përgjithshëm.

Zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Daut Hoxha, tha për Radion Evropa e Lirë se janë arrestuar katër persona, tre prej tyre nën dyshimin për rastin Ivanoviq, kurse njëri për pengim të policisë në kryerjen e detyrës zyrtare. Po ashtu, edhe një person është në kërkim të policisë, tha Hoxha.

Policia e Kosovës gjatë kontrollit po ashtu ka sekuestruar edhe disa dëshmi relevante që ndërlidhen me rastin, dëshmi këto të cilat sipas policisë do të procedohen sipas procedurës ligjore.

Për aksionin në veri ka reaguar kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, në një postim në rrjetin social Facebook.

Ai ka thënë se ky veprim policor nuk ndërlidhet me asnjë zhvillim politik.

Pas aksionit të policisë në veri, Qeveria e Kosovës ka lëshuar një deklaratë në të cilën thuhet se aksioni policor në veri të Kosovës që ndërlidhet me ndalimin e disa të dyshuarve për vrasjen e politikanit Oliver Ivanoviq, është realizuar me urdhër të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës.

“Ky veprim policor ishte në pajtim të plotë me ligjin, konform urdhrit të Prokurorisë Speciale, dhe nuk ndërlidhet në asnjë mënyrë me asnjë zhvillim politik. Qeveria e Kosovës siguron të gjithë qytetarët se shteti i Kosovës dhe organet e tij të rendit, në asnjë mënyrë dhe asnjëherë nuk do të orientohet kundër asnjë grupi etnik apo politik”, theksohet ne deklaratën e Qeverisë.

Me këtë rast, Qeveria e Kosovës iu bën thirrje të gjithë qytetarëve, subjekteve politike, kryetarëve të komunave, posaçërisht atyre në veri dhe organeve të tjera, që të kontribuojnë në mbajtjen dhe avancimin e qetësisë publike, në shërbim të paqes dhe stabilitetit.

“Është më rëndësi që askush të mos bie pre e dezinformatave të ndryshme. Ruajtja e rendit dhe respektimi i ligjit është në interes të të gjithëve në Kosovë”, theksohet në deklaratë.

Politikani serb, Oliver Ivanoviq ishte vrarë më 16 janar 2018, para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Ai ishte kryetar i Iniciativës qytetare “Liria, Demokracia dhe Drejtësia”.

Kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore, Goran Rakiç u ka thënë medieve se janë arrestuar dhe policët nga komanda veriore e Mitrovicës, Dragisha Markoviq dhe Sasha Gjuriq. Sipas tij, policia ka ndërhyrë në shtëpitë e tyre në formë "brutale për t’i arrestuar ata".

