“Shumë polakë vijnë për t’u njohur me bjelloruse”: Interesim i madh për kurset e emigrantëve

Përderisa Hapanovich dhe të tjerët kënduan dhe vallëzuan në këtë ndejë, atyre iu bashkuan muzikantët duke lozur këngë tradicionale me gajde.

“Ne nisëm të njiheshim me bjellorusë të tjerë gjatë tubimeve [të bjellorusëve në Varshavë që protestonin kundër dhunës në shtetin e tyre]. Më pas shkova në një ngjarje të organizuar për Krishtlindje nga emigrantët. I takova disa vajza aty dhe pasi përfundoi ndeja, ne qëndruam dhe dëgjuam muzikë dhe u krijua një komunitet shumë i ngrohtë”.

Mbi 50.000 bjellorusë janë rezidentë në Poloni. Kjo shifër është dyfish me bjellorusët që jetonin në këtë shtet që nga viti 2020.

Shkolla, e cila mëson këndimin bjellorusisht, kërcënimin, prodhimin e rrobave dhe si të luhet me gajdet tradicionale të shtetit, u hap më 11 shtator 2022. “Shpresoj t’u sjellim gëzim njerëzve”, tha Hapanovich.

Lidhur me atë se nëse është i nevojshëm talenti apo njohuritë paraprake për këndim dhe vallëzim, bashkëthemeluesja e shkollës tha se “ju duhet të keni vetëm dëshirë. Ende nuk kam takuar ndonjë bjellorus që nuk di të vallëzojë apo të këndojë keq. Të gjithë mund të këndojnë, të gjithë kanë mundësi të mësojnë të vallëzojnë. Ne nuk synojmë të fitojmë asnjë garë apo të trajnojmë në mënyrë profesionale. Qëllimi ynë është vetëm të mbështesim traditat tona”.

“Shumë djem vijnë të vallëzojnë tani, edhe për t’u njohur me njëri-tjetrin, por edhe për të gjetur vajza bjelloruse. Kur polakët vijnë ata thonë: ‘Oh, wow, nuk e kemi ditur se kështu janë vallëzimet bjelloruse. Mendonim se vetëm rrotullohesh disa herë dhe aq, por në fakt ajo janë shumë të ndërlikuara...’ Vallëzimet tradicionale polake, sikurse mazurka, janë më të thjeshta në kuptimin e lëvizjeve, prandaj vallëzimet tona janë shumë interesante [për vizitorët polakë të shkollës]”.

Kurset mbahen me një buxhet të vogël. Në kurset për gajde, studentët i marrin me vete instrumentet e tyre, ose mund të përdorin me radhë gajdet e instruktorëve. Në kursin e mësimit për prodhimin e rrobave, studentët sjellin materialin të cilin mësojnë si ta presin dhe të qepin bluza, funde dhe rripa tradicionalë bjellorusë.

Kurset mbahen në një muze të Varshavës, pasi shkolla ende nuk ka një objekt të sajin.

“Ne kemi plane që të sigurojmë një hapësirë tonën dhe të ofrojmë materiale për studentët, por për këtë na duhen financa”, tha Hapanovich. “Kemi aplikuar për disa grante, por deri më tani nuk kemi pasur sukses që të përfitojmë ndonjë grant. Por, ne po qëndrojmë pozitivë, shoqatat bjelloruse dhe polake po na ndihmojnë shumë”.