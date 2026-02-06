Ndërlidhjet

“Nuk e durojmë ma hajninë”: Qytetarët protestojnë kundër kërkesës për shtrenjtimin e rrymës

Disa qytetarë në Prishtinë protestuan më 6 shkurt kundër kërkesës së tre operatorëve energjetikë për shtrenjtimin e faturave të rrymës për vitin 2026. Me sloganet “Nuk e durojmë ma hajninë”, “Kujdes, faturë e naltë”, “S’kena me i pagu ma faturat”, ata protestuan para zyrave të KEDS-it, KESCO-s, ZRRE-së dhe ndërtesës së Qeverisë së Kosovës. Operatorët kanë kërkuar rritje të faturave prej mbi 20 për qind, por ZRRE-ja ka thënë se do të miratohen vetëm kostot e arsyeshme.

Në fund të janarit u bë e ditur se rritja e çmimit të rrymës u kërkua nga Operatori për Furnizim me Energji Elektrike (KESCO), Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut (KOSTT) dhe Kompania për Distribuim të Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS). Këta operatorë dërguan kërkesa për shtrenjtim në Zyrën e Rregullatorit për Energji në Kosovë (ZRRE).
Policët shihen pranë ndërtesës së Qeverisë së Kosovës, ku protestuesit kërkuan që të mos shtrenjtohet rryma.
Nga Policia e Kosovës i thanë Radios Evropa e Lirë se një qytetar u shoqërua në stacion policor, gjatë protestës.“Shoqërimi është bërë pasi i njëjti dyshohet se ka hedhur një mjet tymues. Të gjitha veprimet do të ndërmerren në koordinim me Prokurorin e Shtetit”, tha Enis Pllana, zëdhënës i Policisë për kryeqytetin.
