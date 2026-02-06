“Nuk e durojmë ma hajninë”: Qytetarët protestojnë kundër kërkesës për shtrenjtimin e rrymës
Disa qytetarë në Prishtinë protestuan më 6 shkurt kundër kërkesës së tre operatorëve energjetikë për shtrenjtimin e faturave të rrymës për vitin 2026. Me sloganet “Nuk e durojmë ma hajninë”, “Kujdes, faturë e naltë”, “S’kena me i pagu ma faturat”, ata protestuan para zyrave të KEDS-it, KESCO-s, ZRRE-së dhe ndërtesës së Qeverisë së Kosovës. Operatorët kanë kërkuar rritje të faturave prej mbi 20 për qind, por ZRRE-ja ka thënë se do të miratohen vetëm kostot e arsyeshme.